https://ria.ru/20240921/jugra-1974003861.html

В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей

В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей - РИА Новости, 21.09.2024

В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей

Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:09

2024-09-21T16:09

2024-09-21T16:09

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

пыть-ях

покачи

роман колупаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974003999_0:150:1024:726_1920x0_80_0_0_a7c17e3a6d5a9344eca551964370a802.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры. Экспертные сессии в рамках проекта Фонда развития Югры "Инвестшкола 3.0" прошли в Пыть-Яхе, Покачах, Радужном, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Лангепасе. Их участниками стали представители органов местного самоуправления муниципальных образований, курирующие вопросы инвестиционной деятельности, представители предпринимательского и бизнес-сообщества, активной молодежи и общественных объединений. "Работа с муниципалитетами показала положительный результат, общие усилия наставников и местных команд отражаются на благоприятном климате и комфортных условий для ведения бизнеса. Повышают предпринимательскую активность и позволят реализовать намеченные бизнес-идеи, проекты", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева. Отмечается, что в рамках сессий были представлены образы будущего городов, а также актуализированы существующие бизнес-идеи с включением в инвестиционный профиль. В дальнейшем на основе полученных данных будут созданы "дорожные карты" действий органов местного самоуправления, добавили в Фонде.

https://ria.ru/20240918/vystavka-1973333817.html

ханты-мансийский автономный округ

пыть-ях

покачи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийский автономный округ, пыть-ях, покачи, роман колупаев