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В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей - РИА Новости, 21.09.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:09 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/jugra-1974003861.html
В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей
В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей - РИА Новости, 21.09.2024
В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей
Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:09
2024-09-21T16:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
пыть-ях
покачи
роман колупаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры. Экспертные сессии в рамках проекта Фонда развития Югры "Инвестшкола 3.0" прошли в Пыть-Яхе, Покачах, Радужном, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Лангепасе. Их участниками стали представители органов местного самоуправления муниципальных образований, курирующие вопросы инвестиционной деятельности, представители предпринимательского и бизнес-сообщества, активной молодежи и общественных объединений. "Работа с муниципалитетами показала положительный результат, общие усилия наставников и местных команд отражаются на благоприятном климате и комфортных условий для ведения бизнеса. Повышают предпринимательскую активность и позволят реализовать намеченные бизнес-идеи, проекты", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева. Отмечается, что в рамках сессий были представлены образы будущего городов, а также актуализированы существующие бизнес-идеи с включением в инвестиционный профиль. В дальнейшем на основе полученных данных будут созданы "дорожные карты" действий органов местного самоуправления, добавили в Фонде.
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ханты-мансийский автономный округ, пыть-ях, покачи, роман колупаев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Пыть-Ях, Покачи, Роман Колупаев
В семи муниципалитетах Югры прошли сессии по внедрению инвестпрофилей

Экспертные сессии по внедрению инвестпрофилей прошли в семи муниципалитетах Югры

© Фото : Фонд развития ЮгрыЭкспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа
Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Фонд развития Югры
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Фонд развития Югры.
Экспертные сессии в рамках проекта Фонда развития Югры "Инвестшкола 3.0" прошли в Пыть-Яхе, Покачах, Радужном, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Лангепасе. Их участниками стали представители органов местного самоуправления муниципальных образований, курирующие вопросы инвестиционной деятельности, представители предпринимательского и бизнес-сообщества, активной молодежи и общественных объединений.
© Фото : Фонд развития ЮгрыЭкспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа
Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Фонд развития Югры
Экспертные сессии по внедрению инвестиционных профилей состоялись в семи муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа
"Работа с муниципалитетами показала положительный результат, общие усилия наставников и местных команд отражаются на благоприятном климате и комфортных условий для ведения бизнеса. Повышают предпринимательскую активность и позволят реализовать намеченные бизнес-идеи, проекты", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Романа Колупаева.
Отмечается, что в рамках сессий были представлены образы будущего городов, а также актуализированы существующие бизнес-идеи с включением в инвестиционный профиль. В дальнейшем на основе полученных данных будут созданы "дорожные карты" действий органов местного самоуправления, добавили в Фонде.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округПыть-ЯхПокачиРоман Колупаев
 
 
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