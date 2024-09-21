https://ria.ru/20240921/izrail-1974031128.html
Израиль ввел ограничения в сфере обороны
Израиль ввел ограничения в сфере обороны - РИА Новости, 21.09.2024
Израиль ввел ограничения в сфере обороны
Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны к северу от Хайфы, из-за угрозы обстрелов ограничена численность массовых собраний, сообщила Армия обороны... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:46
2024-09-21T20:46
2024-09-21T20:51
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны к северу от Хайфы, из-за угрозы обстрелов ограничена численность массовых собраний, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После оценки ситуации было решено… внести изменения в положения (о гражданской обороне – ред.). Массовые собрания ограничиваются 30 участниками на открытом пространстве и 300 участниками в закрытом пространстве", - говорится в заявлении.Для жителей Хайфы и более северных регионов, включая всю Галилею и Голанские высоты, разрешается работать и учиться только вблизи защищенных помещений.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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в мире, израиль, хайфа, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хайфа, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль ввел ограничения в сфере обороны
Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны к северу от Хайфы