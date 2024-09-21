https://ria.ru/20240921/izrail-1974031128.html

Израиль ввел ограничения в сфере обороны

Израиль ввел ограничения в сфере обороны - РИА Новости, 21.09.2024

Израиль ввел ограничения в сфере обороны

Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны к северу от Хайфы, из-за угрозы обстрелов ограничена численность массовых собраний, сообщила Армия обороны... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:46

2024-09-21T20:46

2024-09-21T20:51

в мире

израиль

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голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны к северу от Хайфы, из-за угрозы обстрелов ограничена численность массовых собраний, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После оценки ситуации было решено… внести изменения в положения (о гражданской обороне – ред.). Массовые собрания ограничиваются 30 участниками на открытом пространстве и 300 участниками в закрытом пространстве", - говорится в заявлении.Для жителей Хайфы и более северных регионов, включая всю Галилею и Голанские высоты, разрешается работать и учиться только вблизи защищенных помещений.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

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хайфа

голанские высоты

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в мире, израиль, хайфа, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году