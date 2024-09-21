https://ria.ru/20240921/iran-1974013787.html

Глава МИД Ирана прибыл в США

Глава МИД Ирана прибыл в США - РИА Новости, 21.09.2024

Глава МИД Ирана прибыл в США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во главе иранской делегации прибыл в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:42

2024-09-21T17:42

2024-09-21T17:42

в мире

иран

нью-йорк (город)

аббас аракчи

маджид тахт-раванчи

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во главе иранской делегации прибыл в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД республики. "В этой поездке Аббаса Аракчи сопровождают помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и помощник министра иностранных дел по правовым вопросам и международным делам Казем Гарибабади", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Десятого сентября была открыта 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение 24-30 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240920/iran-1973745139.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, нью-йорк (город), аббас аракчи, маджид тахт-раванчи, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон