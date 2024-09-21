Глава МИД Ирана прибыл в США
Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН
© AP Photo / Vahid SalemiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во главе иранской делегации прибыл в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД республики.
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"В этой поездке Аббаса Аракчи сопровождают помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и помощник министра иностранных дел по правовым вопросам и международным делам Казем Гарибабади", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Десятого сентября была открыта 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение 24-30 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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