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Глава МИД Ирана прибыл в США - РИА Новости, 21.09.2024
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17:42 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/iran-1974013787.html
Глава МИД Ирана прибыл в США
Глава МИД Ирана прибыл в США - РИА Новости, 21.09.2024
Глава МИД Ирана прибыл в США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во главе иранской делегации прибыл в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:42
2024-09-21T17:42
в мире
иран
нью-йорк (город)
аббас аракчи
маджид тахт-раванчи
сергей лавров
оон
генеральная ассамблея оон
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во главе иранской делегации прибыл в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД республики. "В этой поездке Аббаса Аракчи сопровождают помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и помощник министра иностранных дел по правовым вопросам и международным делам Казем Гарибабади", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Десятого сентября была открыта 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение 24-30 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240920/iran-1973745139.html
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в мире, иран, нью-йорк (город), аббас аракчи, маджид тахт-раванчи, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, Нью-Йорк (город), Аббас Аракчи, Маджид Тахт-Раванчи, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД Ирана прибыл в США

Глава МИД Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН

© AP Photo / Vahid SalemiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во главе иранской делегации прибыл в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении МИД республики.
«
"В этой поездке Аббаса Аракчи сопровождают помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и помощник министра иностранных дел по правовым вопросам и международным делам Казем Гарибабади", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Десятого сентября была открыта 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ее кульминацией станет проведение 24-30 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира, чтобы представить свое видение международной ситуации и обозначить направления борьбы с глобальными вызовами. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Новый глава МИД Ирана планирует провести переговоры с Лавровым
20 сентября, 04:18
 
В миреИранНью-Йорк (город)Аббас АракчиМаджид Тахт-РаванчиСергей ЛавровООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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