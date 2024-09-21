https://ria.ru/20240921/iran-1974012252.html
Иран представил на военном параде новые беспилотники и ракеты
Иран представил на военном параде новые беспилотники и ракеты - РИА Новости, 21.09.2024
Иран представил на военном параде новые беспилотники и ракеты
Иранская армия представила на параде вооруженных сил в Бендер-Аббасе в честь недели "Священной обороны" (годовщина ирано-иракской войны) новые БПЛА "Shahed... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:29
2024-09-21T17:29
2024-09-21T17:29
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Иранская армия представила на параде вооруженных сил в Бендер-Аббасе в честь недели "Священной обороны" (годовщина ирано-иракской войны) новые БПЛА "Shahed 136B", а также ракеты "Jahad", сообщает иранское информационное агентство IRNA. "Были представлены дроны-камиказде "Shahed 136B" и ракеты типа "Jаhad" с разделяющимися боеголовками и дальностью полета 1 тысяча километров, в параде также приняли участие и другие образцы военной техники, такие, как различные типы ракетного комплекса "360", ракеты "Fajr", танки "Qalavizan", "Zulfiqar", "Shabdiz" и Т-72М, а также многочисленные бронеавтомобили и бронетранспортеры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/iran-1973028290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Иран представил на военном параде новые беспилотники и ракеты
IRNA: Иран представил на параде в Бендер-Аббасе новые БПЛА и ракеты Jahad
ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости.
Иранская армия представила на параде вооруженных сил в Бендер-Аббасе в честь недели "Священной обороны" (годовщина ирано-иракской войны) новые БПЛА "Shahed 136B", а также ракеты "Jahad", сообщает иранское информационное агентство IRNA
.
"Были представлены дроны-камиказде "Shahed 136B" и ракеты типа "Jаhad" с разделяющимися боеголовками и дальностью полета 1 тысяча километров, в параде также приняли участие и другие образцы военной техники, такие, как различные типы ракетного комплекса "360", ракеты "Fajr", танки "Qalavizan", "Zulfiqar", "Shabdiz" и Т-72М, а также многочисленные бронеавтомобили и бронетранспортеры", - говорится в сообщении.