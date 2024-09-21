https://ria.ru/20240921/iran-1974012252.html

Иран представил на военном параде новые беспилотники и ракеты

Иран представил на военном параде новые беспилотники и ракеты - РИА Новости, 21.09.2024

Иран представил на военном параде новые беспилотники и ракеты

Иранская армия представила на параде вооруженных сил в Бендер-Аббасе в честь недели "Священной обороны" (годовщина ирано-иракской войны) новые БПЛА "Shahed... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:29

2024-09-21T17:29

2024-09-21T17:29

в мире

иран

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ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Иранская армия представила на параде вооруженных сил в Бендер-Аббасе в честь недели "Священной обороны" (годовщина ирано-иракской войны) новые БПЛА "Shahed 136B", а также ракеты "Jahad", сообщает иранское информационное агентство IRNA. "Были представлены дроны-камиказде "Shahed 136B" и ракеты типа "Jаhad" с разделяющимися боеголовками и дальностью полета 1 тысяча километров, в параде также приняли участие и другие образцы военной техники, такие, как различные типы ракетного комплекса "360", ракеты "Fajr", танки "Qalavizan", "Zulfiqar", "Shabdiz" и Т-72М, а также многочисленные бронеавтомобили и бронетранспортеры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/iran-1973028290.html

иран

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран