https://ria.ru/20240921/iran-1973943520.html
Посла Афганистана вызвали в иранский МИД, пишут СМИ
Посла Афганистана вызвали в иранский МИД, пишут СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
Посла Афганистана вызвали в иранский МИД, пишут СМИ
Посол Афганистана был вызван в иранский МИД из-за неуважительного отношения афганского представителя к национальному гимну Ирана в ходе 38-й Международной... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T01:36
2024-09-21T01:36
2024-09-21T02:10
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ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Посол Афганистана был вызван в иранский МИД из-за неуважительного отношения афганского представителя к национальному гимну Ирана в ходе 38-й Международной конференции исламского единства, передает агентство Tasnim. "Из-за неприемлемого поведения представителя Афганистана на конференции исламского единства, касающегося неуважения к государственному гимну Исламской Республики Иран, руководитель второго департамента Южной Азии МИД вызвал главу посольства этой страны в МИД республики", - говорится в сообщении. Международная конференция исламского единства "Исламское сотрудничество в целях кристаллизации общих ценностей с акцентом на тематику Палестины", организованная Всемирной ассамблеей по сближению исламских мазхабов, открылась 19 сентября. По традиции перед выступлением спикера от иранской стороны был включен национальный гимн исламской республики. Все участники конференции поднялись со своих мест, кроме представителя афганской стороны – именно этот акт вызвал возмущение Тегерана.
https://ria.ru/20240608/afganistan-1951615031.html
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в мире, афганистан, иран, тегеран (город)
В мире, Афганистан, Иран, Тегеран (город)
Посла Афганистана вызвали в иранский МИД, пишут СМИ
Tasnim: посол Афганистана был вызван в МИД Ирана из-за неуважения к гимну страны