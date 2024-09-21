https://ria.ru/20240921/iran-1973941822.html

В посольстве Ирана в Ливане заявили скором возвращении пострадавшего посла

В посольстве Ирана в Ливане заявили скором возвращении пострадавшего посла - РИА Новости, 21.09.2024

В посольстве Ирана в Ливане заявили скором возвращении пострадавшего посла

Посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, пострадавший при взрыве пейджера в Ливане, скоро сможет вернуться к штатной работе, заявила иранская дипмиссия. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:59

2024-09-21T00:59

2024-09-21T00:59

в мире

ливан

иран

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, пострадавший при взрыве пейджера в Ливане, скоро сможет вернуться к штатной работе, заявила иранская дипмиссия. "Выполнив небольшую операцию на глазу господина Амани, представители медицинской бригады подчеркнули, что острой проблемы нет и что после ряда процедур и короткого периода восстановления посол Амани будет здоров и вернется на свое рабочее место", – говорится в сообщении на странице посольства в соцсети Х. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани был в числе пострадавших от взрыва пейджера.

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

ливан

иран

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в мире, ливан, иран, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане