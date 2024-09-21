https://ria.ru/20240921/iran-1973940522.html

Около трех тысяч заключенных в Иране могут быть амнистированы

Около трех тысяч заключенных в Иране могут быть амнистированы - РИА Новости, 21.09.2024

Около трех тысяч заключенных в Иране могут быть амнистированы

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение главе судебной власти об амнистии, сокращении сроков или смягчении приговоров для примерно трех... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:39

2024-09-21T00:39

2024-09-21T00:39

в мире

иран

али хаменеи

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ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение главе судебной власти об амнистии, сокращении сроков или смягчении приговоров для примерно трех тысяч осужденных накануне дня рождения пророка Мухаммада и имама Садыка (6-й имам, почитаемый мусульманами-шиитами), сообщает иранское информационное агентство Mehr. "В послании верховному лидеру глава судебной власти ходжат-оль-ислам Мохсени-Эжеи, ссылаясь на день рождения пророка Мухаммада и имама Садыка, просит об амнистии, сокращении срока или смягчении наказания 2887 осужденным судебной службой вооруженных сил, государственной службой исполнения наказаний, а также осужденным в общественных и революционных судах", – говорится в сообщении. Отмечается, что Хаменеи одобрил прошение главы судебной власти и отдал соответствующее распоряжение.

https://ria.ru/20240918/livan-1973458496.html

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в мире, иран, али хаменеи