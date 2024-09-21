https://ria.ru/20240921/iran-1973940522.html
Около трех тысяч заключенных в Иране могут быть амнистированы
Около трех тысяч заключенных в Иране могут быть амнистированы - РИА Новости, 21.09.2024
Около трех тысяч заключенных в Иране могут быть амнистированы
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение главе судебной власти об амнистии, сокращении сроков или смягчении приговоров для примерно трех... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:39
2024-09-21T00:39
2024-09-21T00:39
в мире
иран
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение главе судебной власти об амнистии, сокращении сроков или смягчении приговоров для примерно трех тысяч осужденных накануне дня рождения пророка Мухаммада и имама Садыка (6-й имам, почитаемый мусульманами-шиитами), сообщает иранское информационное агентство Mehr. "В послании верховному лидеру глава судебной власти ходжат-оль-ислам Мохсени-Эжеи, ссылаясь на день рождения пророка Мухаммада и имама Садыка, просит об амнистии, сокращении срока или смягчении наказания 2887 осужденным судебной службой вооруженных сил, государственной службой исполнения наказаний, а также осужденным в общественных и революционных судах", – говорится в сообщении. Отмечается, что Хаменеи одобрил прошение главы судебной власти и отдал соответствующее распоряжение.
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в мире, иран, али хаменеи
В мире, Иран, Али Хаменеи
Около трех тысяч заключенных в Иране могут быть амнистированы
Mehr: приговоры примерно 3 тыс заключенных в Иране смягчат или отменят
ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение главе судебной власти об амнистии, сокращении сроков или смягчении приговоров для примерно трех тысяч осужденных накануне дня рождения пророка Мухаммада и имама Садыка (6-й имам, почитаемый мусульманами-шиитами), сообщает иранское информационное агентство Mehr.
"В послании верховному лидеру глава судебной власти ходжат-оль-ислам Мохсени-Эжеи, ссылаясь на день рождения пророка Мухаммада и имама Садыка, просит об амнистии, сокращении срока или смягчении наказания 2887 осужденным судебной службой вооруженных сил, государственной службой исполнения наказаний, а также осужденным в общественных и революционных судах", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Хаменеи одобрил прошение главы судебной власти и отдал соответствующее распоряжение.