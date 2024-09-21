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Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк для участия в сессия ГА ООН
Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк для участия в сессия ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2024
Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк для участия в сессия ГА ООН
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявило дипломатическое ведомства... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:34
2024-09-21T00:34
2024-09-21T00:34
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аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявило дипломатическое ведомства исламской республики. "Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН. В планы министра входит участие в нескольких заседаниях ООН, а также проведение двусторонних и многосторонних встреч", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Отмечается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Нью-Йорк для участия в заседании в следующее воскресенье. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ключевым событием сессий по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, иран, аббас аракчи, масуд пезешкиан, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк для участия в сессия ГА ООН
Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк, где примет участие в 79-й сессии ГА ООН