https://ria.ru/20240921/iran-1973940255.html

Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк для участия в сессия ГА ООН

Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк для участия в сессия ГА ООН - РИА Новости, 21.09.2024

Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк для участия в сессия ГА ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявило дипломатическое ведомства... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:34

2024-09-21T00:34

2024-09-21T00:34

в мире

иран

аббас аракчи

масуд пезешкиан

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg

ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявило дипломатическое ведомства исламской республики. "Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН. В планы министра входит участие в нескольких заседаниях ООН, а также проведение двусторонних и многосторонних встреч", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Отмечается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Нью-Йорк для участия в заседании в следующее воскресенье. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи ООН. Ключевым событием сессий по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240920/iran-1973749844.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, аббас аракчи, масуд пезешкиан, оон, генеральная ассамблея оон