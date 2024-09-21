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В России вырос первоначальный взнос по программе "Семейная ипотека" - РИА Новости, 21.09.2024
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08:22 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/ipoteka-1973957327.html
В России вырос первоначальный взнос по программе "Семейная ипотека"
В России вырос первоначальный взнос по программе "Семейная ипотека" - РИА Новости, 21.09.2024
В России вырос первоначальный взнос по программе "Семейная ипотека"
Некоторые банки РФ повысили первоначальный взнос по льготной программе "Семейная ипотека" для незарплатных клиентов до 50%, сообщили РИА Новости в опрошенных... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:22
2024-09-21T08:22
ипотека
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Некоторые банки РФ повысили первоначальный взнос по льготной программе "Семейная ипотека" для незарплатных клиентов до 50%, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. В пятницу ВТБ сообщил, что увеличил первый взнос до 50,1% по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с сокращением лимитов на рынке. Сбербанк в среду сообщил, что с 18 сентября приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ. В колл-центре банка в пятницу сообщили, что первоначальный взнос для всех клиентов составляет 20,1%. "Но у нас лимиты закончились, мы можем довести вас до стадии финального согласования, но на выдачу мы записать вас пока не сможем", - уточнил сотрудник поддержки. В колл-центре Совкомбанка сообщили, что без участия в акциях банка или без субсидирования от застройщика первоначальный взнос составляет от 50%. При участии в акции "Льготный первоначальный взнос" или в программе застройщика с субсидированием процентов по кредиту первоначальный взнос - от 20,01%. "Так как вы не являетесь зарплатным клиентом, первоначальный взнос будет составлять 50%, также если вы начнете получать зарплату на карту Газпромбанка, то первоначальный взнос составит 30,01% от стоимости недвижимости", - сообщил сотрудник поддержки Газпромбанка. В колл-центре Альфа-банка и МКБ рассказали, что первоначальный взнос на покупку квартиры или строительство дома составляет 20,1% для всех клиентов. "На сегодняшний день первоначальный взнос по Семейной ипотеке в РНКБ составляет от 20%. При этом банк внимательно следит за ситуацией на рынке", - ответили в пресс-службе банка РНКБ. В пресс-службе Новикомбанка и Абсолют-банка заявили, что первоначальный взнос по льготной программе "семейная ипотека" в этих банках составляет 20,01% и в ближайшее время они не планируют повышать его. В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета.
https://ria.ru/20240919/ipoteka-1973536738.html
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ипотека, россия, газпромбанк, сбербанк россии, совкомбанк
Ипотека, Россия, Газпромбанк, Сбербанк России, Совкомбанк
В России вырос первоначальный взнос по программе "Семейная ипотека"

Некоторые банки в РФ повысили первоначальный взнос по "Семейной ипотеке" до 50%

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Некоторые банки РФ повысили первоначальный взнос по льготной программе "Семейная ипотека" для незарплатных клиентов до 50%, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях.
В пятницу ВТБ сообщил, что увеличил первый взнос до 50,1% по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с сокращением лимитов на рынке.
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Сбербанк в среду сообщил, что с 18 сентября приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ. В колл-центре банка в пятницу сообщили, что первоначальный взнос для всех клиентов составляет 20,1%. "Но у нас лимиты закончились, мы можем довести вас до стадии финального согласования, но на выдачу мы записать вас пока не сможем", - уточнил сотрудник поддержки.
В колл-центре Совкомбанка сообщили, что без участия в акциях банка или без субсидирования от застройщика первоначальный взнос составляет от 50%. При участии в акции "Льготный первоначальный взнос" или в программе застройщика с субсидированием процентов по кредиту первоначальный взнос - от 20,01%.
"Так как вы не являетесь зарплатным клиентом, первоначальный взнос будет составлять 50%, также если вы начнете получать зарплату на карту Газпромбанка, то первоначальный взнос составит 30,01% от стоимости недвижимости", - сообщил сотрудник поддержки Газпромбанка.
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В колл-центре Альфа-банка и МКБ рассказали, что первоначальный взнос на покупку квартиры или строительство дома составляет 20,1% для всех клиентов.
"На сегодняшний день первоначальный взнос по Семейной ипотеке в РНКБ составляет от 20%. При этом банк внимательно следит за ситуацией на рынке", - ответили в пресс-службе банка РНКБ.
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В пресс-службе Новикомбанка и Абсолют-банка заявили, что первоначальный взнос по льготной программе "семейная ипотека" в этих банках составляет 20,01% и в ближайшее время они не планируют повышать его.
В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета.
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