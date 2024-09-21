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Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 21.09.2024
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04:38 21.09.2024 (обновлено: 14:50 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/inoagent-1973948839.html
Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента
Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 21.09.2024
Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента
Верховный суд отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского*, в которой он требовал исключить его из... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T04:38
2024-09-21T14:50
общество
россия
максим покровский
иноагенты
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Верховный суд отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского*, в которой он требовал исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Покровскому* Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказала собеседница агентства.Причины отказа Покровскому* в инстанции не уточнили.Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал музыканту в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр.По данным материалов, ранее озвученных в суде, лидер "Ногу свело" осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, распространял материалы украинских YouTube-каналов. Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.Минюст включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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общество, россия, максим покровский, иноагенты
Общество, Россия, Максим Покровский, иноагенты
Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента

Лидер группы "Ногу свело" Покровский не смог в суде оспорить статус иноагента

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Покровский*
Максим Покровский* - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Максим Покровский*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Верховный суд отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского*, в которой он требовал исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Покровскому* Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказала собеседница агентства.
Причины отказа Покровскому* в инстанции не уточнили.
Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал музыканту в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр.
По данным материалов, ранее озвученных в суде, лидер "Ногу свело" осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, распространял материалы украинских YouTube-каналов. Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.
Минюст включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Максим Покровский* - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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19 сентября, 05:23
 
ОбществоРоссияМаксим Покровскийиноагенты
 
 
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