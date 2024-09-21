https://ria.ru/20240921/inoagent-1973948839.html

Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента

Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 21.09.2024

Лидер группы "Ногу свело" Покровский* не смог оспорить статус иноагента

Верховный суд отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского*, в которой он требовал исключить его из... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:38

2024-09-21T04:38

2024-09-21T14:50

общество

россия

максим покровский

иноагенты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96831/06/968310612_0:110:2886:1733_1920x0_80_0_0_b321bfd1713c4efd69572b471f1b8136.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Верховный суд отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского*, в которой он требовал исключить его из реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Покровскому* Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказала собеседница агентства.Причины отказа Покровскому* в инстанции не уточнили.Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал музыканту в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр.По данным материалов, ранее озвученных в суде, лидер "Ногу свело" осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, распространял материалы украинских YouTube-каналов. Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.Минюст включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240919/mvd-1973547928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, максим покровский, иноагенты