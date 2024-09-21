https://ria.ru/20240921/hezbolla-1974001049.html

"Хезболла" заявила о ракетном обстреле израильских военных объектов

"Хезболла" заявила о ракетном обстреле израильских военных объектов - РИА Новости, 21.09.2024

"Хезболла" заявила о ракетном обстреле израильских военных объектов

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло в субботу ракетами четыре израильских военных объекта, включая базу ПВО и ПРО на севере Израиля. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:44

2024-09-21T15:44

2024-09-21T15:44

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ливан

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 21 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло в субботу ракетами четыре израильских военных объекта, включая базу ПВО и ПРО на севере Израиля. "В ответ на нападения сионистского противника на деревни на юге и убежища бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) атаковали в субботу ракетами основную базу противовоздушной и противоракетной обороны командования на севере (Израиля – ред.)", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" уточнило, что выпустило ракеты по одному из штабов командования, позициям одного из израильских батальонов и казармам. Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута, нанесенном в пятницу, выросло до 31, пострадали 68 человек. "Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году