https://ria.ru/20240921/gruziya-1973942792.html

Президент Грузии помиловала задержанного на акции протеста

Президент Грузии помиловала задержанного на акции протеста - РИА Новости, 21.09.2024

Президент Грузии помиловала задержанного на акции протеста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Георгия Шанидзе, который был задержан на одной из акций протеста против закона об иноагентах, кадры с вышедшим на РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:25

2024-09-21T01:25

2024-09-21T01:25

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Георгия Шанидзе, который был задержан на одной из акций протеста против закона об иноагентах, кадры с вышедшим на свободу Шанидзе транслировали грузинские телекомпании. Ранее администрация президента сообщила, что глава государства помиловала одного заключенного. "В первую очередь, спасибо, это было очень неожиданно", - заявил Шанидзе журналистам. Шанидзе был задержан во время акции в Тбилиси в начале мая. Он обвинялся в повреждении наружной камеры видеонаблюдения. Позже прокуратура предъявила ему дополнительное обвинение за незаконное выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Тбилисский городской суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Зурабишвили ранее помиловала Лазаре Григориадиса, еще одного участника акций протеста против закона об иноагентах, которые проходили в марте 2023 года. Григориадис был приговорен к девяти годам лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского и уничтожение чужого имущества путем поджога. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240513/tbilisi-1945497206.html

https://ria.ru/20240511/marshi-1945283202.html

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в мире, грузия, тбилиси, сша, саломе зурабишвили, евросоюз