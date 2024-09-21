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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.09.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:06
2024-09-21T20:06
2024-09-21T20:06
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Комарова ранена мирная жительница Горловки... Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в поселке Комарова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщениях мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Приходько: при обстреле Горловки пострадали два мирных жителя