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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/gorlovka-1974026012.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.09.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:06
2024-09-21T20:06
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Комарова ранена мирная жительница Горловки... Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в поселке Комарова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщениях мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974007235.html
горловка
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горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Приходько: при обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Комарова ранена мирная жительница Горловки... Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в поселке Комарова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщениях мэра в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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