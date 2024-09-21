https://ria.ru/20240921/gorlovka-1974026012.html

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.09.2024

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:06

2024-09-21T20:06

2024-09-21T20:06

специальная военная операция на украине

горловка

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донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Комарова ранена мирная жительница Горловки... Обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в поселке Комарова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщениях мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1974007235.html

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горловка, украина, донецк, иван приходько, происшествия