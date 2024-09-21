https://ria.ru/20240921/gorlovka-1973987060.html
Украинские беспилотники атаковали Горловку
Украинские беспилотники атаковали Горловку - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские беспилотники атаковали Горловку
Украинские войска атаковали Горловку в субботу при помощи двух беспилотников, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:40
2024-09-21T13:40
2024-09-21T13:40
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
нато
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку в субботу при помощи двух беспилотников, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 08.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе... 11.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, с 12.55 по 13.05 украинский войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, три из них были кассетными. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали Горловку
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Горловку при помощи двух беспилотников