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В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/gorlovka-1973984188.html
В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024
В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:08
2024-09-21T13:08
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в селе Озеряновка сегодня утром ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, по его словам, вчера в результате обстрела украинскими формированиями в жилом массиве "Строитель" ранения получил еще один мирный житель Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Приходько: при сбросе ВОП с беспилотника ВСУ ранен мирный житель Горловки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в селе Озеряновка сегодня утром ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.
Кроме того, по его словам, вчера в результате обстрела украинскими формированиями в жилом массиве "Строитель" ранения получил еще один мирный житель Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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