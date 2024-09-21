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В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024
В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:08
2024-09-21T13:08
2024-09-21T13:08
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в Горловке в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в селе Озеряновка сегодня утром ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Кроме того, по его словам, вчера в результате обстрела украинскими формированиями в жилом массиве "Строитель" ранения получил еще один мирный житель Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
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В Горловке мирный житель получил ранение при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Приходько: при сбросе ВОП с беспилотника ВСУ ранен мирный житель Горловки