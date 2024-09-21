https://ria.ru/20240921/gorlovka-1973958810.html
При ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке погиб мирный житель
При ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке погиб мирный житель - РИА Новости, 21.09.2024
При ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке погиб мирный житель
Жертвой нового обстрела ВСУ жилмассива "Строитель" в Горловке стал водитель автобуса, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:52
2024-09-21T08:52
2024-09-21T11:50
специальная военная операция на украине
горловка
украина
происшествия
иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Жертвой нового обстрела ВСУ жилмассива "Строитель" в Горловке стал водитель автобуса, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела жилого массива "Строитель" со стороны украинских террористов погиб водитель автобуса", — написал он. Кроме того, умерла в больнице мирная жительница, получившая ранения при вчерашнем обстреле того же жилмассива, добавил Приходько.Ранее сегодня мэр сообщал о трех пострадавших при ударах со стороны Украины.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 05:50 по 06:10 украинские войска выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров и беспилотник-камикадзе.Накануне ВСУ также обстреливали жилмассив "Строитель". По словам Приходько, при этом пострадали десять человек.Горловка находится в 50 километрах к северу от Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973922597.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, украина, происшествия, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Происшествия, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
При ударе ВСУ по жилому массиву в Горловке погиб мирный житель
Приходько: водитель автобуса погиб при обстреле ВСУ жилмассива в Горловке