https://ria.ru/20240921/gorlovka-1973958446.html

В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле

В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле - РИА Новости, 21.09.2024

В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле

По меньшей мере три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:47

2024-09-21T08:47

2024-09-21T08:50

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. По меньшей мере три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), после 0.00 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы и атака беспилотника."5.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе; 5.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 6.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк