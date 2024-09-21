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В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 21.09.2024 (обновлено: 08:50 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/gorlovka-1973958446.html
В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле
В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле - РИА Новости, 21.09.2024
В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле
По меньшей мере три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:47
2024-09-21T08:50
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. По меньшей мере три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), после 0.00 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы и атака беспилотника."5.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе; 5.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 6.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
В Горловке три мирных жителя пострадали при украинском обстреле

Мэр Приходько: в Горловке три мирных жителя ранены при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. По меньшей мере три мирных жителя пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Строитель" ранены трое мирных жителей Горловки", - говорится в сообщении мэра.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), после 0.00 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы и атака беспилотника.
"5.50 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе; 5.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 6.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦКК
 
 
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