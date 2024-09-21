https://ria.ru/20240921/gorlovka-1973956273.html

ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки

ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки - РИА Новости, 21.09.2024

ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки

Котельная была повреждена ночью в центре Горловки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, написал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:55

2024-09-21T07:55

2024-09-21T08:07

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донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Котельная была повреждена ночью в центре Горловки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, написал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале"️В результате украинской вооруженной агрессии сегодняшней ночью повреждена котельная в центре Горловки", — сообщил он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240920/himars-1973933661.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько