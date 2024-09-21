https://ria.ru/20240921/gorlovka-1973956273.html
ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки
ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки - РИА Новости, 21.09.2024
ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки
Котельная была повреждена ночью в центре Горловки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, написал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:55
2024-09-21T07:55
2024-09-21T08:07
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Котельная была повреждена ночью в центре Горловки в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками, написал мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале"️В результате украинской вооруженной агрессии сегодняшней ночью повреждена котельная в центре Горловки", — сообщил он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240920/himars-1973933661.html
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько
ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки
Мэр Приходько: ВСУ ночью повредили котельную в центре Горловки