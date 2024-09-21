https://ria.ru/20240921/germaniya-1974009913.html

В Германии вспомнили о Курской битве из-за атаки ВСУ

В Германии вспомнили о Курской битве из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

В Германии вспомнили о Курской битве из-за атаки ВСУ

Группа депутатов бундестага от партии "Альтернатива для Германии" направили немецкому правительству обращение, в котором политики задались вопросом, не снижает... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:16

2024-09-21T17:16

2024-09-21T17:42

россия

курская область

германия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Группа депутатов бундестага от партии "Альтернатива для Германии" направили немецкому правительству обращение, в котором политики задались вопросом, не снижает ли операция ВСУ в Курской области с применением немецкого оружия вероятность мирных переговоров с Россией и не повышает ли риск эскалации конфликта."Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?" — гласит один из вопросов.Депутаты также интересуются, было ли немецкое правительство осведомлено Киевом о планировании атаки на Курскую область, проходили ли перед этим украинские солдаты обучение в ФРГ и как НАТО оказывает помощь ВСУ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240919/svo-1973668442.html

https://ria.ru/20240921/ukraina-1973997963.html

россия

курская область

германия

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россия, курская область, германия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато