В секторе Газа от израильских ударов погибли 119 человек за три дня
Минздрав Газы: за трое суток из-за израильских ударов погибли 119 человек
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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КАИР, 21 сен - РИА Новости. По меньшей мере 119 человек погибли и 209 пострадали в секторе Газа за последние трое суток из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"За последние 72 часа израильская оккупация совершила 12 массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 119 погибших и 209 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава сектора.
По данным ведомства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 391, пострадали более 95,7 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.