https://ria.ru/20240921/gaza-1973984759.html

В секторе Газа от израильских ударов погибли 119 человек за три дня

В секторе Газа от израильских ударов погибли 119 человек за три дня - РИА Новости, 21.09.2024

В секторе Газа от израильских ударов погибли 119 человек за три дня

По меньшей мере 119 человек погибли и 209 пострадали в секторе Газа за последние трое суток из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:18

2024-09-21T13:18

2024-09-21T13:18

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КАИР, 21 сен - РИА Новости. По меньшей мере 119 человек погибли и 209 пострадали в секторе Газа за последние трое суток из-за израильских ударов, сообщило министерство здравоохранения анклава. "За последние 72 часа израильская оккупация совершила 12 массовых убийств семей в секторе Газа, в больницы поступили 119 погибших и 209 пострадавших", - говорится в сообщении минздрава сектора. По данным ведомства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 391, пострадали более 95,7 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240921/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году