https://ria.ru/20240921/gaza-1973984347.html

СМИ: не менее 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

СМИ: не менее 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе - РИА Новости, 21.09.2024

СМИ: не менее 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

По меньшей мере 20 человек погибли при израильском ударе по школе на юго-востоке города Газа, передаёт палестинское агентство Safa. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:10

2024-09-21T13:10

2024-09-21T13:18

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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КАИР, 21 сен - РИА Новости. По меньшей мере 20 человек погибли при израильском ударе по школе на юго-востоке города Газа, передаёт палестинское агентство Safa.По информации агентства, в субботу утром израильские самолеты нанесли авиаудар по школе Аз-Зейтун, в которой находятся перемещённые лица."Число погибших в Аз-Зейтуне на юго-востоке города Газа достигло 20", - говорится в сообщении.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240921/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа