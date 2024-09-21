https://ria.ru/20240921/gaynutdin-1973972135.html

Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России

Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России - РИА Новости, 21.09.2024

Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России

Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:09

2024-09-21T11:09

2024-09-21T11:09

религия

россия

равиль гайнутдин

религия

ислам

центральное духовное управление мусульман россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя мусульманской организации на очередной пятилетний срок, по новому уставу ДУМ РФ он становится главным муфтием, сообщает корреспондент РИА Новости из Соборной мечети Москвы. В процессе голосования все 129 делегатов, представляющих 62 субъекта РФ, отдали голоса за бессменного руководителя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина, возглавляющего организацию с 1994 года, передает корреспондент РИА Новости. "По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, всё в штатном режиме. После подведения итогов протокол и другие документы будут внесены в в Министерство юстиции РФ. Муфтий Гайнутдин вступает в должность с момента переизбрания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РФ.

https://ria.ru/20240921/religiya-1973968448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, равиль гайнутдин, религия, ислам, центральное духовное управление мусульман россии