https://ria.ru/20240921/gaynutdin-1973972135.html
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России - РИА Новости, 21.09.2024
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России
Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:09
2024-09-21T11:09
2024-09-21T11:09
религия
россия
равиль гайнутдин
религия
ислам
центральное духовное управление мусульман россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786517815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec79dd0f30fa3cb751bbce68c7e085be.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя мусульманской организации на очередной пятилетний срок, по новому уставу ДУМ РФ он становится главным муфтием, сообщает корреспондент РИА Новости из Соборной мечети Москвы. В процессе голосования все 129 делегатов, представляющих 62 субъекта РФ, отдали голоса за бессменного руководителя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина, возглавляющего организацию с 1994 года, передает корреспондент РИА Новости. "По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, всё в штатном режиме. После подведения итогов протокол и другие документы будут внесены в в Министерство юстиции РФ. Муфтий Гайнутдин вступает в должность с момента переизбрания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РФ.
https://ria.ru/20240921/religiya-1973968448.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786517815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20be5fccb504982d9f162f9a48eb914c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, равиль гайнутдин, религия, ислам, центральное духовное управление мусульман россии
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Религия, Ислам, Центральное духовное управление мусульман России
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман РФ на 5 лет
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя мусульманской организации на очередной пятилетний срок, по новому уставу ДУМ РФ он становится главным муфтием, сообщает корреспондент РИА Новости из Соборной мечети Москвы.
В процессе голосования все 129 делегатов, представляющих 62 субъекта РФ, отдали голоса за бессменного руководителя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина, возглавляющего организацию с 1994 года, передает корреспондент РИА Новости.
"По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, всё в штатном режиме. После подведения итогов протокол и другие документы будут внесены в в Министерство юстиции РФ. Муфтий Гайнутдин вступает в должность с момента переизбрания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РФ.