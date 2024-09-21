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Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России - РИА Новости, 21.09.2024
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Религия
 
11:09 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/gaynutdin-1973972135.html
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России - РИА Новости, 21.09.2024
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России
Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:09
2024-09-21T11:09
религия
россия
равиль гайнутдин
религия
ислам
центральное духовное управление мусульман россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя мусульманской организации на очередной пятилетний срок, по новому уставу ДУМ РФ он становится главным муфтием, сообщает корреспондент РИА Новости из Соборной мечети Москвы. В процессе голосования все 129 делегатов, представляющих 62 субъекта РФ, отдали голоса за бессменного руководителя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина, возглавляющего организацию с 1994 года, передает корреспондент РИА Новости. "По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, всё в штатном режиме. После подведения итогов протокол и другие документы будут внесены в в Министерство юстиции РФ. Муфтий Гайнутдин вступает в должность с момента переизбрания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РФ.
https://ria.ru/20240921/religiya-1973968448.html
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россия, равиль гайнутдин, религия, ислам, центральное духовное управление мусульман россии
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Религия, Ислам, Центральное духовное управление мусульман России
Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман России

Муфтия Гайнутдина переизбрали главой Духовного управления мусульман РФ на 5 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Делегаты съезда Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) в субботу единогласно переизбрали муфтия Равиля Гайнутдина на пост руководителя мусульманской организации на очередной пятилетний срок, по новому уставу ДУМ РФ он становится главным муфтием, сообщает корреспондент РИА Новости из Соборной мечети Москвы.
В процессе голосования все 129 делегатов, представляющих 62 субъекта РФ, отдали голоса за бессменного руководителя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина, возглавляющего организацию с 1994 года, передает корреспондент РИА Новости.
"По новому уставу организации председатель ДУМ РФ Гайнутдин становится главным муфтием. Нарушений во время голосования не зафиксировано, всё в штатном режиме. После подведения итогов протокол и другие документы будут внесены в в Министерство юстиции РФ. Муфтий Гайнутдин вступает в должность с момента переизбрания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РФ.
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Вчера, 10:32
 
РелигияРоссияРавиль ГайнутдинРелигияИсламЦентральное духовное управление мусульман России
 
 
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