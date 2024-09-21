Во Франции назначили нового главу МВД
Сенатор-республиканец Ретайо стал главой МВД Франции
CC BY-SA 4.0 / Jean Baptiste DOAT(cropped) / Bruno Retailleau
Бруно Ретайо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 сен – РИА Новости. Главой МВД в новом кабмине Франции назначен 63-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
"Пост главы министерства внутренних дел займет Бруно Ретайо", - сказал он в субботу вечером, трансляция велась в официальном аккаунте офиса президента в Х.
С 2014 года Ретайо занимает пост главы фракции республиканцев в Сенате - верхней палате французского парламента. В 2022 году он намеревался баллотироваться в президенты от партии республиканцев, однако на внутрипартийных выборах проиграл Эрику Сьотти.
Ретайо известен своей жесткой позицией в отношении партии президента Франции Эммануэля Макрона. Он призвал к организации референдума, в том числе, по вопросу иммиграции. Новый глава МВД намерен укрепить безопасность, введя сроки короткого тюремного заключения при первом же правонарушении, а также снизить возраст юридической ответственности до 16 лет и отменить пособие семьям, где родители не выполняют обязанности по воспитанию гражданской ответственности детей. Ретайо также выступал за сокращение числа чиновников, ограничение права на забастовки, призывал реформировать рынок труда и восстановить "французскую социальную модель", борясь с идеологией исламизма, за что подвергался обвинениям в расизме.
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