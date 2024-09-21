https://ria.ru/20240921/frantsija-1974044967.html

Во Франции утвердили новый состав правительства

Во Франции утвердили новый состав правительства - РИА Новости, 21.09.2024

Во Франции утвердили новый состав правительства

Во Франции в субботу Елисейский дворец озвучил новый состав правительства, в котором ряд министров из прошлого кабмина сохранили свои посты. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:52

2024-09-21T23:52

2024-09-21T23:52

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франция

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эммануэль макрон

себастьян лекорню

николя саркози

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ПАРИЖ, 21 сен – РИА Новости. Во Франции в субботу Елисейский дворец озвучил новый состав правительства, в котором ряд министров из прошлого кабмина сохранили свои посты. Так, Себастьян Лекорню, занимавший пост министра обороны с мая 2022 года, был сохранен на этой должности. Как сообщали французские СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон не хотел менять Лекорню в контексте конфликта на Украине и договоренностей о помощи, которую Франция оказывает Киеву. Назначенная Макроном в январе 2024 года министром культуры, экс-глава минюста при Николя Саркози Рашида Дати также сохранила свой пост. Бывший замминистра иностранных дел по делам Европы, 41-летний Жан-Ноэль Барро был повышен и получил портфель главы МИД. Как отмечали французские СМИ, назначение Барро, не имеющего дипломатического опыта, на пост министра иностранных дел свидетельствует о том, что Макрон намерен сохранить сферу дипломатии под своим прямым контролем, что позволяется ему конституцией. Аньес Панье-Рюнаше вновь заняла пост министра экологических преобразований, энергетики, климата и предотвращения рисков. Из самых видных назначений СМИ отмечают 63-летнего республиканца Бруно Ретайо, единственного "тяжеловеса" в новом правительстве, кому был доверен портфель главы МВД. С 2014 года Ретайо занимает пост главы фракции республиканцев в Сенате. Он считается жестким политиком правых взглядов, стремящимся урегулировать иммиграцию, ужесточить наказания за совершение преступлений, сократить число чиновников и ограничить право на забастовки. В 2022 году он намеревался баллотироваться в президенты от партии республиканцев, однако проиграл на праймериз. Ожидаемым было назначение нового министра финансов, которому в октябре необходимо представить законопроект о бюджете страны на 2025 год в условиях острого дефицита госсредств и растущего госдолга. На эту должность был назначен депутат от партии Макрона, 33-летний Антуан Арман, который последние два месяца являлся главой комиссии по экономическим вопросам в Нацсобрании. Единственный представитель левых, 72-летний Дидье Миго вошел в правительство в качестве нового министра юстиции. Он являлся президентом Высшего управления по прозрачности общественной жизни, ответственного за контроль деклараций об имуществе и конфликта интересов министров. Более двадцати лет Миго был депутатом в рядах социалистов. Другие представители блока левых, несмотря на то, что их коалиция набрала большее число голосов на парламентских выборах в июле, не вошли в состав правительства. Официальным представителем кабмина назначена макронист Мод Брежон. Всего в новом кабмине 39 членов: 19 министров, а также 20 министров-делегатов и госсекретарей. Первый совет министров в новом составе состоится в понедельник.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html

https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html

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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, себастьян лекорню, николя саркози