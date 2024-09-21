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Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 21.09.2024
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20:42 21.09.2024 (обновлено: 21:13 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/france-1974031019.html
Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро
Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 21.09.2024
Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро
Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее занимавший пост министра-делегата по вопросам Европы, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:42
2024-09-21T21:13
мид франции‎
франция
европа
в мире
мишель барнье
франсуа байру
элизабет борн
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее занимавший пост министра-делегата по вопросам Европы, сообщил телеканал BFMTV."Жан-Ноэль Барро подтвержден на пост главы МИД", - сообщил телеканал со ссылкой на оказавшийся в его распоряжение утверждённый список кабмина Мишеля Барнье.Позже в субботу назначение Барро подтвердил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Он также сообщил, что заместителем Барро по вопросам Европы назначен депутат-макронист Бенжамен Хаддад, выступающий за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории РФ вооружениями, которые Киеву поставили страны Запада.Барро по профессии экономист, он окончил Высшую коммерческую школу Парижа, где родился и вырос. Позже он также получил образование в Институте политических исследований (Sciences Po). Политическую карьеру он начал в 2015 году, вступив в центристскую партию Франсуа Байру "Демократическое движение" (MoDem), был ее пресс-секретарем и генеральным секретарем. В 2017 году он был избран депутатом Нацсобрания, а в 2022 году в правительстве Элизабет Борн занимал пост министра-делегата по вопросам цифровизации. В феврале 2024 года он был назначен заместителем главы МИД, 39-летнего Стефана Сежурне, по вопросам Европы. В своих заявлениях он призывал к жесткости в отношении России в контексте конфликта на Украине, неоднократно обвиняя Москву в "пропаганде", информационных атаках против Франции и "попытке вмешательства в европейские выборы".Как отмечали французские СМИ, назначение Барро, не имеющего дипломатического опыта, на пост министра иностранных дел свидетельствует о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен сохранить сферу дипломатии под своим прямым контролем, что позволяется ему конституцией.
https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html
https://ria.ru/20240909/evropa-1971515336.html
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мид франции‎, франция, европа, в мире, мишель барнье, франсуа байру, элизабет борн, париж
МИД Франции‎, Франция, Европа, В мире, Мишель Барнье, Франсуа Байру, Элизабет Борн, Париж
Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро

На пост главы МИД Франции назначили 41-летнего Барро

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Новым главой МИД Франции назначен 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее занимавший пост министра-делегата по вопросам Европы, сообщил телеканал BFMTV.
"Жан-Ноэль Барро подтвержден на пост главы МИД", - сообщил телеканал со ссылкой на оказавшийся в его распоряжение утверждённый список кабмина Мишеля Барнье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Позже в субботу назначение Барро подтвердил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Он также сообщил, что заместителем Барро по вопросам Европы назначен депутат-макронист Бенжамен Хаддад, выступающий за то, чтобы разрешить Украине наносить удары по территории РФ вооружениями, которые Киеву поставили страны Запада.
Барро по профессии экономист, он окончил Высшую коммерческую школу Парижа, где родился и вырос. Позже он также получил образование в Институте политических исследований (Sciences Po). Политическую карьеру он начал в 2015 году, вступив в центристскую партию Франсуа Байру "Демократическое движение" (MoDem), был ее пресс-секретарем и генеральным секретарем. В 2017 году он был избран депутатом Нацсобрания, а в 2022 году в правительстве Элизабет Борн занимал пост министра-делегата по вопросам цифровизации. В феврале 2024 года он был назначен заместителем главы МИД, 39-летнего Стефана Сежурне, по вопросам Европы. В своих заявлениях он призывал к жесткости в отношении России в контексте конфликта на Украине, неоднократно обвиняя Москву в "пропаганде", информационных атаках против Франции и "попытке вмешательства в европейские выборы".
Как отмечали французские СМИ, назначение Барро, не имеющего дипломатического опыта, на пост министра иностранных дел свидетельствует о том, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен сохранить сферу дипломатии под своим прямым контролем, что позволяется ему конституцией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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МИД Франции‎ФранцияЕвропаВ миреМишель БарньеФрансуа БайруЭлизабет БорнПариж
 
 
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