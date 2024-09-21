https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html

На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения

На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения - РИА Новости, 21.09.2024

На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения

Российские и китайские корабли вышли в море на совместные учения, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:35

2024-09-21T10:35

2024-09-21T11:53

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

россия

китай

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские и китайские корабли вышли в море на совместные учения, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие — 2024", — говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что перед выходом с базы состоялось торжественное построение экипажей, которым объявили о начале учений.Планируется, что в течение недели отряд отработает в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Кроме того, корабли выполнят артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.С российской стороны в учениях принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". Китайские военно-морские силы представляют эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".Китайские корабли прибыли во Владивосток 18 сентября. За время пребывания на главной базе Тихоокеанского флота китайские моряки приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях.

https://ria.ru/20240919/rossiya-1973702862.html

https://ria.ru/20240911/mid-1972043908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия, китай