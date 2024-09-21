https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html
На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения
На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения - РИА Новости, 21.09.2024
На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения
Российские и китайские корабли вышли в море на совместные учения, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T10:35
2024-09-21T10:35
2024-09-21T11:53
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские и китайские корабли вышли в море на совместные учения, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота."Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие — 2024", — говорится в релизе.В пресс-службе отметили, что перед выходом с базы состоялось торжественное построение экипажей, которым объявили о начале учений.Планируется, что в течение недели отряд отработает в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Кроме того, корабли выполнят артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.С российской стороны в учениях принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". Китайские военно-морские силы представляют эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".Китайские корабли прибыли во Владивосток 18 сентября. За время пребывания на главной базе Тихоокеанского флота китайские моряки приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях.
https://ria.ru/20240919/rossiya-1973702862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия, китай
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия, Китай
На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения
На ТОФ стартовали российско-китайские учения "Бэйбу/Взаимодействие — 2024"
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские и китайские корабли вышли в море на совместные учения, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.
"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока
для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие — 2024", — говорится в релизе.
В пресс-службе отметили, что перед выходом с базы состоялось торжественное построение экипажей, которым объявили о начале учений.
Планируется, что в течение недели отряд отработает в акватории Японского моря
отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Кроме того, корабли выполнят артиллерийские стрельбы и боевые упражнения с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.
С российской стороны в учениях принимают участие большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", малые противолодочные корабли "МПК-82" и "МПК-107", а также малый ракетный корабль "Смерч". Китайские военно-морские силы представляют эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".
Китайские корабли прибыли во Владивосток 18 сентября. За время пребывания на главной базе Тихоокеанского флота китайские моряки приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях.