Рейтинг@Mail.ru
После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 21.09.2024 (обновлено: 16:51 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973975583.html
После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек
После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 21.09.2024
После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек
Из Тихорецкого района Краснодарского края, где после падения украинских беспилотников начался пожар, эвакуировали 1,2 тысячи человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:45
2024-09-21T16:51
специальная военная операция на украине
тихорецкий район
вениамин кондратьев
тихорецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974006926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2035b0119a0247858f67d128db0e902c.jpg
СОЧИ, 21 сен — РИА Новости. Из Тихорецкого района Краснодарского края, где после падения украинских беспилотников начался пожар, эвакуировали 1,2 тысячи человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Докладывают о ситуации в Тихорецком районе. Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников", — написал он.Губернатор уточнил, что для перевозки людей выделили 17 автобусов. В четырех пунктах временного размещения в Тихорецком и Выселковском районах находится более 150 человек, для жителей готовятся еще несколько ПВР."Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи. На месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет", — подчеркнул глава Кубани.Власти уточняют, что въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыли.Рано утром Кондратьев сообщил, что Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация. Из-за этого в соседнем поселке объявили эвакуацию.По данным Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов, из них 18 — над Краснодарским краем.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
тихорецкий район
тихорецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
2024-09-21T11:45
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974006926_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ec83e9ebb81411a64aee87b64095a26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихорецкий район, вениамин кондратьев, тихорецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тихорецкий район, Вениамин Кондратьев, Тихорецк, Происшествия
После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек

Кондратьев: после атаки БПЛА из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тыс человек

Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 21 сен — РИА Новости. Из Тихорецкого района Краснодарского края, где после падения украинских беспилотников начался пожар, эвакуировали 1,2 тысячи человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Докладывают о ситуации в Тихорецком районе. Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Дропшот 2.0": Россия под ударом
2 сентября, 08:00
Губернатор уточнил, что для перевозки людей выделили 17 автобусов. В четырех пунктах временного размещения в Тихорецком и Выселковском районах находится более 150 человек, для жителей готовятся еще несколько ПВР.
«
"Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи. На месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет", — подчеркнул глава Кубани.
Власти уточняют, что въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыли.
Рано утром Кондратьев сообщил, что Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация. Из-за этого в соседнем поселке объявили эвакуацию.
По данным Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов, из них 18 — над Краснодарским краем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТихорецкий районВениамин КондратьевТихорецкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала