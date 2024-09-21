https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973975583.html

После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек

После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек - РИА Новости, 21.09.2024

После атаки дрона из Тихорецкого района эвакуировали 1,2 тысячи человек

Из Тихорецкого района Краснодарского края, где после падения украинских беспилотников начался пожар, эвакуировали 1,2 тысячи человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:45

2024-09-21T11:45

2024-09-21T16:51

специальная военная операция на украине

тихорецкий район

вениамин кондратьев

тихорецк

происшествия

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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости. Из Тихорецкого района Краснодарского края, где после падения украинских беспилотников начался пожар, эвакуировали 1,2 тысячи человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Докладывают о ситуации в Тихорецком районе. Из населенного пункта эвакуированы 1200 человек. Большая часть разместились у друзей и родственников", — написал он.Губернатор уточнил, что для перевозки людей выделили 17 автобусов. В четырех пунктах временного размещения в Тихорецком и Выселковском районах находится более 150 человек, для жителей готовятся еще несколько ПВР."Всем предоставлено горячее питание, работают медики, волонтеры, психологи. На месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет", — подчеркнул глава Кубани.Власти уточняют, что въезд в Тихорецкий район по автодороге со стороны Выселковского района временно перекрыли.Рано утром Кондратьев сообщил, что Тихорецкий район подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация. Из-за этого в соседнем поселке объявили эвакуацию.По данным Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов, из них 18 — над Краснодарским краем.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района 2024-09-21T11:45 true PT0M54S

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тихорецкий район, вениамин кондратьев, тихорецк, происшествия