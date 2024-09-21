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"Преступление": Экс-генпрокурор Молдавии осудил слова Санду о Приднестровье - РИА Новости, 21.09.2024
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22:52 21.09.2024 (обновлено: 22:59 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/eks-genprokuror-1974040397.html
"Преступление": Экс-генпрокурор Молдавии осудил слова Санду о Приднестровье
"Преступление": Экс-генпрокурор Молдавии осудил слова Санду о Приднестровье - РИА Новости, 21.09.2024
"Преступление": Экс-генпрокурор Молдавии осудил слова Санду о Приднестровье
Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся в президенты от оппозиции, резко осудил заявление президента страны Майи Санду о... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:52
2024-09-21T22:59
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КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся в президенты от оппозиции, резко осудил заявление президента страны Майи Санду о возможном вступлении страны в ЕС без Приднестровья. Санду, выступая на ТВ заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья. "Заявления о том, что мы готовы идти в ЕС без Приднестровья, по сути являются преступлением против государства. Потеря Приднестровья будет означать потерю государственности нашей страны", — заявил Стояногло на встрече с избирателями. Он подчеркнул, что выступает за диалог с руководством Приднестровья, чтобы поддерживать отношения и избежать раскола страны. Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, евросоюз, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, ОБСЕ
"Преступление": Экс-генпрокурор Молдавии осудил слова Санду о Приднестровье

Экс-генпрокурор Молдавии осудил слова Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, баллотирующийся в президенты от оппозиции, резко осудил заявление президента страны Майи Санду о возможном вступлении страны в ЕС без Приднестровья.
Санду, выступая на ТВ заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья.
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"Заявления о том, что мы готовы идти в ЕС без Приднестровья, по сути являются преступлением против государства. Потеря Приднестровья будет означать потерю государственности нашей страны", — заявил Стояногло на встрече с избирателями.
Он подчеркнул, что выступает за диалог с руководством Приднестровья, чтобы поддерживать отношения и избежать раскола страны.
Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
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