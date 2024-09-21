https://ria.ru/20240921/ege-1973950501.html

Родители должны содержать детей после 18 лет, считает треть участников ЕГЭ

Родители должны содержать детей после 18 лет, считает треть участников ЕГЭ - РИА Новости, 21.09.2024

Родители должны содержать детей после 18 лет, считает треть участников ЕГЭ

Треть участников ЕГЭ-2024 по обществознанию, которым выпал вопрос про финансовое содержание, ошибочно ответили, что родители обязаны обеспечивать своих... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:15

2024-09-21T05:15

2024-09-21T05:38

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Треть участников ЕГЭ-2024 по обществознанию, которым выпал вопрос про финансовое содержание, ошибочно ответили, что родители обязаны обеспечивать своих совершеннолетних детей, следует из методических рекомендаций для учителей, подготовленных Федеральным институтом педагогических измерений на основе типичных ошибок участников экзамена. Единый государственный экзамен по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, в этом году его сдавали более 276 тысяч участников. "Треть выполнявших соответствующее задание, вероятно, на основе личного социального опыта ошибочно считает, что родители обязаны содержать своих совершеннолетних детей", - говорится в методических рекомендациях. В ФИПИ рассказали РИА Новости, что некоторые экзаменуемые при ответе опирались на собственные жизненные наблюдения ситуаций, когда родители-пенсионеры полностью содержат своих взрослых детей или оказывают им значимую финансовую помощь. "Возможно, кто-то из экзаменуемых невнимательно прочитал задание и не понял, что речь идет о совершеннолетних детях, или не понимает юридический смысл понятия "совершеннолетний человек", - уточнили в институте. Кроме того, более половины участников ЕГЭ по обществознанию 2024 года испытали затруднения при выполнении задания, проверявшего знание и понимание ценностей, закрепленных Конституцией РФ. Они допускали ошибки при характеристике таких основ конституционного строя России, как федеративное государство, суверенное государство, социальное государство, государство, где гарантируется презумпция невиновности, а также продемонстрировали непонимание специфики политических прав гражданина, их отличия от прав (свобод) человека. Также школьникам было сложно выполнять задания, которые связаны с правовым регулированием в Семейном кодексе РФ правоотношений супругов, порядком и условиями заключения и расторжения брака в России. Так, немалая часть участников экзамена по обществознанию считает, что в случае смерти одного из супругов брак может быть приостановлен в органах ЗАГС. Уточняется, что выпускники плохо различают уголовные и административные наказания, способы защиты гражданских прав и дисциплинарные взыскания, организационно-правовые формы юридических лиц, дееспособность и правоспособность субъектов права.

https://ria.ru/20240907/ege-1971217389.html

https://ria.ru/20240907/ege-1971217389.html

https://ria.ru/20240913/ege-1972421079.html

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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ)