https://ria.ru/20240921/dvizhenie-1973975265.html

В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9

В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9 - РИА Новости, 21.09.2024

В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9

Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:41

2024-09-21T11:41

2024-09-21T11:54

общество

тверская область

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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Ранее ФКУ Упрдрор "Россия" сообщало о временном прекращении движения по участку М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности."Движение по федеральной трассе м9 полностью восстановлено", - приводятся слова Рудени в Telegram- канале правительства региона.

https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html

тверская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, тверская область