https://ria.ru/20240921/dvizhenie-1973975265.html
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9 - РИА Новости, 21.09.2024
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9
Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:41
2024-09-21T11:41
2024-09-21T11:54
общество
тверская область
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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Ранее ФКУ Упрдрор "Россия" сообщало о временном прекращении движения по участку М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности."Движение по федеральной трассе м9 полностью восстановлено", - приводятся слова Рудени в Telegram- канале правительства региона.
https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тверская область
Общество, Тверская область
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9
Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановили