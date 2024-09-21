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В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9 - РИА Новости, 21.09.2024
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11:41 21.09.2024 (обновлено: 11:54 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/dvizhenie-1973975265.html
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9 - РИА Новости, 21.09.2024
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9
Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:41
2024-09-21T11:54
общество
тверская область
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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Ранее ФКУ Упрдрор "Россия" сообщало о временном прекращении движения по участку М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности."Движение по федеральной трассе м9 полностью восстановлено", - приводятся слова Рудени в Telegram- канале правительства региона.
https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html
тверская область
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общество, тверская область
Общество, Тверская область
В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9

Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение по федеральной трассе М-9 в Тверской области полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
Ранее ФКУ Упрдрор "Россия" сообщало о временном прекращении движения по участку М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности.
"Движение по федеральной трассе м9 полностью восстановлено", - приводятся слова Рудени в Telegram- канале правительства региона.
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