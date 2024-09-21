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В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9 - РИА Новости, 21.09.2024
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09:41 21.09.2024 (обновлено: 09:52 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/dvizhenie-1973964738.html
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9 - РИА Новости, 21.09.2024
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9
Движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" на сайте. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:41
2024-09-21T09:52
происшествия
тверская область
москва
волоколамск
великие луки
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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" на сайте."В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке 322 километр - 420 километр в Тверской области с 06.40 часов (совпадает с мск) 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение", - говорится в сообщении.Организованы пути объезда: при движении со стороны Москвы, а также для разворота можно использовать разворотную петлю на 322 километре М-9 "Балтия", Нелидово; при движении в сторону Москвы объезд через Великие Луки в сторону Смоленска, отметили в организации.
https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html
тверская область
москва
волоколамск
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происшествия, тверская область, москва, волоколамск, великие луки
Происшествия, Тверская область, Москва, Волоколамск, Великие Луки
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9

Упрдор: в Тверской области приостановили движение на участке трассы М-9 "Балтия"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" на сайте.
«
"В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке 322 километр - 420 километр в Тверской области с 06.40 часов (совпадает с мск) 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение", - говорится в сообщении.
Организованы пути объезда: при движении со стороны Москвы, а также для разворота можно использовать разворотную петлю на 322 километре М-9 "Балтия", Нелидово; при движении в сторону Москвы объезд через Великие Луки в сторону Смоленска, отметили в организации.
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