https://ria.ru/20240921/dvizhenie-1973964738.html

В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9

В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9 - РИА Новости, 21.09.2024

В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9

Движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" на сайте. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:41

2024-09-21T09:41

2024-09-21T09:52

происшествия

тверская область

москва

волоколамск

великие луки

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РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" на сайте."В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке 322 километр - 420 километр в Тверской области с 06.40 часов (совпадает с мск) 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение", - говорится в сообщении.Организованы пути объезда: при движении со стороны Москвы, а также для разворота можно использовать разворотную петлю на 322 километре М-9 "Балтия", Нелидово; при движении в сторону Москвы объезд через Великие Луки в сторону Смоленска, отметили в организации.

https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html

тверская область

москва

волоколамск

великие луки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тверская область, москва, волоколамск, великие луки