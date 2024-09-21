https://ria.ru/20240921/dvizhenie-1973964738.html
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9 - РИА Новости, 21.09.2024
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9
Движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" на сайте. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:41
2024-09-21T09:41
2024-09-21T09:52
происшествия
тверская область
москва
волоколамск
великие луки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg
РЯЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, сообщило ФКУ Упрдор "Россия" на сайте."В целях обеспечения безопасности движения на автомобильной дороге М-9 "Балтия" Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой на участке 322 километр - 420 километр в Тверской области с 06.40 часов (совпадает с мск) 21.09.2024 до особого распоряжения будет временно прекращено движение", - говорится в сообщении.Организованы пути объезда: при движении со стороны Москвы, а также для разворота можно использовать разворотную петлю на 322 километре М-9 "Балтия", Нелидово; при движении в сторону Москвы объезд через Великие Луки в сторону Смоленска, отметили в организации.
https://ria.ru/20240921/evakuatsiya-1973962949.html
тверская область
москва
волоколамск
великие луки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:390:1391:1433_1920x0_80_0_0_5fac1fd5892f91c698e1d7223c92a8ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область, москва, волоколамск, великие луки
Происшествия, Тверская область, Москва, Волоколамск, Великие Луки
В Тверской области временно прекратили движение на участке дороги М-9
Упрдор: в Тверской области приостановили движение на участке трассы М-9 "Балтия"