https://ria.ru/20240921/dtp-1973992400.html
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2024
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:43
2024-09-21T14:43
2024-09-21T14:43
происшествия
тункинский район
россия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973992048_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4de08f86a361bf2fcf940b64f5ee3450.jpg
УЛАН-УДЭ, 21 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло в субботу около 15.30 (10.30 мск) в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь. "Тридцатидевятилетний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
тункинский район
россия
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973992048_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c03c081057734507eaf3bcdf1b566c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тункинский район, россия, республика бурятия
Происшествия, Тункинский район, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
В Бурятии пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тункинском районе