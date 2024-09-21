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В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2024
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14:43 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/dtp-1973992400.html
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2024
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:43
2024-09-21T14:43
происшествия
тункинский район
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 21 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло в субботу около 15.30 (10.30 мск) в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь. "Тридцатидевятилетний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
тункинский район
россия
республика бурятия
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происшествия, тункинский район, россия, республика бурятия
Происшествия, Тункинский район, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

В Бурятии пять человек пострадали при опрокидывании автобуса в Тункинском районе

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramМесто ДТП, где автобус съехал в кювет в Тункинском районе Бурятии
Место ДТП, где автобус съехал в кювет в Тункинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
Место ДТП, где автобус съехал в кювет в Тункинском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 21 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По данным полиции, ДТП произошло в субботу около 15.30 (10.30 мск) в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь.
"Тридцатидевятилетний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТункинский районРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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