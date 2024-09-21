https://ria.ru/20240921/dtp-1973992400.html

В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.09.2024

В Бурятии автобус опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:43

2024-09-21T14:43

2024-09-21T14:43

происшествия

тункинский район

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 21 сен - РИА Новости. Пять человек пострадали при съезде автобуса в кювет в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По данным полиции, ДТП произошло в субботу около 15.30 (10.30 мск) в Тункинском районе вблизи села Охор-Шибирь. "Тридцатидевятилетний водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

тункинский район

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тункинский район, россия, республика бурятия