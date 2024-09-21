https://ria.ru/20240921/dtp-1973975672.html

Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП - РИА Новости, 21.09.2024

Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:45

2024-09-21T11:45

2024-09-21T14:32

происшествия

нижегородская область

семеновский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадало пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы", — говорится в релизе. По данным нижегородского управления МВД, авария произошла накануне вечером, около 21:15, в Семеновском районе, на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола. По предварительной информации, там столкнулись "Тойота" и отечественный автомобиль, один из них загорелся. Погибли водитель и пассажир отечественного авто и пассажир "Тойоты". Двоих пострадавших из иномарки доставили в больницу. Это водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

нижегородская область

семеновский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, семеновский район