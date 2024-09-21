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Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП - РИА Новости, 21.09.2024
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11:45 21.09.2024 (обновлено: 14:32 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/dtp-1973975672.html
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП - РИА Новости, 21.09.2024
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП
Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:45
2024-09-21T14:32
происшествия
нижегородская область
семеновский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадало пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы", — говорится в релизе. По данным нижегородского управления МВД, авария произошла накануне вечером, около 21:15, в Семеновском районе, на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола. По предварительной информации, там столкнулись "Тойота" и отечественный автомобиль, один из них загорелся. Погибли водитель и пассажир отечественного авто и пассажир "Тойоты". Двоих пострадавших из иномарки доставили в больницу. Это водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, нижегородская область, семеновский район
Происшествия, Нижегородская область, Семеновский район
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП

Замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП

© Фото : Министерство туризма и промыслов НО/ВКонтактеГалина Галкина
Галина Галкина - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Министерство туризма и промыслов НО/ВКонтакте
Галина Галкина. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«
"В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадало пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы", — говорится в релизе.
По данным нижегородского управления МВД, авария произошла накануне вечером, около 21:15, в Семеновском районе, на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола. По предварительной информации, там столкнулись "Тойота" и отечественный автомобиль, один из них загорелся. Погибли водитель и пассажир отечественного авто и пассажир "Тойоты".
Двоих пострадавших из иномарки доставили в больницу. Это водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.
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ПроисшествияНижегородская областьСеменовский район
 
 
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