https://ria.ru/20240921/dtp-1973975672.html
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП - РИА Новости, 21.09.2024
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП
Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:45
2024-09-21T11:45
2024-09-21T14:32
происшествия
нижегородская область
семеновский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в автоаварии, сообщила пресс-служба регионального правительства. "В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадало пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы", — говорится в релизе. По данным нижегородского управления МВД, авария произошла накануне вечером, около 21:15, в Семеновском районе, на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошкар-Ола. По предварительной информации, там столкнулись "Тойота" и отечественный автомобиль, один из них загорелся. Погибли водитель и пассажир отечественного авто и пассажир "Тойоты". Двоих пострадавших из иномарки доставили в больницу. Это водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
нижегородская область
семеновский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, семеновский район
Происшествия, Нижегородская область, Семеновский район
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТП
Замминистра туризма Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП