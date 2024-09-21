https://ria.ru/20240921/donorstvo-1973960593.html
Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга
Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга - РИА Новости, 21.09.2024
Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга
Российский регистр доноров костного мозга включает в себя более 400 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:03
2024-09-21T09:03
2024-09-21T09:03
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский регистр доноров костного мозга включает в себя более 400 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Благодаря доступности информации о донорстве костного мозга граждане активно вступают в регистр (доноров костного мозга) во всех регионах страны. Сейчас в нем уже более 400 тысяч доноров. И их число увеличивается с каждым днём", - цитирует в сообщении слова Голиковой её аппарат. Она отметила, что по итогам 2023 года возможностью трансплантации костного мозга от российского донора обеспечены 75% пациентов, и только в 25% случаев необходимо искать донора по международным базам. "С 2024 года обеспечено федеральное финансирование поиска доноров из международных регистров и ввоз на территорию России донорского костного мозга, что полностью снимает вопрос обеспечения наших граждан трансплантационным материалом", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20240731/ufa-1963126095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Голикова рассказала о регистре доноров костного мозга
Голикова: регистр доноров костного мозга в РФ включает более 400 тысяч человек
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российский регистр доноров костного мозга включает в себя более 400 тысяч человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Благодаря доступности информации о донорстве костного мозга граждане активно вступают в регистр (доноров костного мозга) во всех регионах страны. Сейчас в нем уже более 400 тысяч доноров. И их число увеличивается с каждым днём", - цитирует в сообщении слова Голиковой её аппарат.
Она отметила, что по итогам 2023 года возможностью трансплантации костного мозга от российского донора обеспечены 75% пациентов, и только в 25% случаев необходимо искать донора по международным базам.
"С 2024 года обеспечено федеральное финансирование поиска доноров из международных регистров и ввоз на территорию России донорского костного мозга, что полностью снимает вопрос обеспечения наших граждан трансплантационным материалом", - добавила Голикова.