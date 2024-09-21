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Снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома в Донецке
Снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 21.09.2024
Снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома в Донецке
Снаряд украинских войск попал в крышу многоквартирного дома в Петровском районе Донецка, разрушены две квартиры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:43
2024-09-21T17:43
2024-09-21T17:43
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Снаряд украинских войск попал в крышу многоквартирного дома в Петровском районе Донецка, разрушены две квартиры, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел в микрорайоне "Жилплощадка" - крайний район, за которым следует Красногоровка. Снаряд пробил крышу 15-го дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже. Взрывом были разрушены перекрытия дома и квартира на четвертом этаже. В момент обстрела в доме находились несколько человек, никто не пострадал. "Оно как бахнуло, я заскочила и тут все начало обваливаться, все засыпано было. Пострадавших нет, приходили хозяева квартиры, немного разобрали завалы", - рассказала очевидица Галина. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 128 единиц различных боеприпасов. В результате пострадали 15 мирных жителей, еще трое погибли. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилых домостроений.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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красногоровка, донецкая народная республика, происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк
Снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома в Донецке
В Донецке снаряд ВСУ попал в крышу многоквартирного дома, разрушены две квартиры
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Снаряд украинских войск попал в крышу многоквартирного дома в Петровском районе Донецка, разрушены две квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел произошел в микрорайоне "Жилплощадка" - крайний район, за которым следует Красногоровка. Снаряд пробил крышу 15-го дома по улице Вагнера и влетел в квартиру на пятом этаже. Взрывом были разрушены перекрытия дома и квартира на четвертом этаже. В момент обстрела в доме находились несколько человек, никто не пострадал.
«
"Оно как бахнуло, я заскочила и тут все начало обваливаться, все засыпано было. Пострадавших нет, приходили хозяева квартиры, немного разобрали завалы", - рассказала очевидица Галина.
По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 128 единиц различных боеприпасов. В результате пострадали 15 мирных жителей, еще трое погибли. Повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры и 11 жилых домостроений.