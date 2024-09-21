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Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина - РИА Новости, 21.09.2024

Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина

Минобороны России разместило рассекреченные документы к 80-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:13

2024-09-21T00:13

2024-09-21T00:13

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Минобороны России разместило рассекреченные документы к 80-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков. На сайте Минобороны России к 80-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков открыт новый исторический раздел "Освобожденный Таллин утопал в цветах" с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Столица Эстонской ССР была освобождена от немецкой оккупации 22 сентября 1944 года в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции войсками Ленинградского фронта под командованием маршала Советского Союза Леонида Говорова, при поддержке сил Краснознаменного Балтийского флота и 13-й воздушной армии. С немецкой стороны Эстонию обороняла оперативная группа "Нарва" в составе армейского и танкового корпусов. Гитлеровцы хотели удержать Прибалтику как свой форпост, поскольку через нее Красная армия могла выйти к Балтийскому морю, к границам Восточной Пруссии. Удар, который был нанесен советскими войсками в направлении Таллина в сентябре 1944 года, стал полной неожиданностью для немецкого командования, которое бежало из эстонской столицы. Операция по освобождению Таллина, благодаря тщательной подготовке и удобному плацдарму для наступления, заняла менее десяти дней. В новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы Ставки Верховного Главнокомандования, боевые донесения и распоряжения, справки о действиях противника, разведсводки, оперативные директивы, наградные документы на героев-освободителей Таллина, свидетельства зверств фашистских оккупантов и эстонских коллаборационистов, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. "Омакайтсе" и Эстонский легион СС Немецкие войска подошли к Таллину в августе 1941 года. Для Советского Союза город считался особо важным стратегическим пунктом — именно здесь располагалась главная база Балтийского флота. C 5 по 28 августа 1941-го Красная армия героически обороняла столицу Советской Эстонии от фашистов, сковав на этом участке фронта значительные силы противника, что на тот период срывало германские планы быстрого захвата Ленинграда. Когда положение стало критическим, была произведена эвакуация войск и гражданского населения на кораблях Балтийского флота – знаменитый Таллинский переход. Несмотря на постоянные бомбардировки германской авиации, большинство советских кораблей смогло прорваться в Кронштадт. После оккупации Эстонии на территории республики нацистской Германией были созданы так называемые отряды самообороны "Омакайтсе". Эти отряды проводили основную репрессивную работу. "Лесная поляна в 500 метрах в стороне от сарая, куда евреи из лагерного барака доставлялись под конвоем полицейских эстонцев. На месте евреи принудительно укладывались плотными рядами лицом вниз на сложенный из дров квадрат площадью четыре – пять метров и в таком виде расстреливались. На трупы накладывался второй слой дров, на который аналогичным образом укладывалась и расстреливалась вторая группа доставленных из барака евреев. Созданные таким образом две пирамиды из расстрелянных людей и дров были облиты керосином и подожжены", – написано в спецсообщении НКВД Эстонской ССР Народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии. В немецких концентрационных лагерях, располагавшихся на территории оккупированной Эстонии, использовался рабский труд военнопленных, политических заключенных и евреев. Большинство из заключенных умирали от непосильного труда и издевательств охранников, проводились массовые расстрелы и казни. Битва за Таллин При планировании операции по освобождению Таллина наиболее ожидаемым направлением наступления Красной армии было через реку Нарву, где советские войска предпринимали попытку глубокого прорыва в материковую Эстонию еще в феврале 1944 года. В июле 1944 года там была проведена Нарвская операция Ленинградского фронта, которая завершилась выходом советских войск на немецкий рубеж "Танненберг". Боевые действия по освобождению Таллина от немецких захватчиков войсками Ленинградского фронта при поддержке сил Балтийского флота начались 17 сентября 1944 года. Войска 2-й ударной армии севернее и северо-восточнее города Тарту и войска 8-й армии западнее города Нарва при содействии авиации прорвали сильно укрепленную оборону противника и начали развивать стремительное наступление на столицу Эстонской ССР. Когда советские войска были на подходе к Таллину, Адольф Гитлер осознал полную бесперспективность дальнейших боев за Эстонию и подписал приказ о проведении операции "Астер", предусматривающей эвакуацию и отступление немецких войск. Пытаясь задержать продвижение частей Красной армии, немецкие оккупанты подрывали мосты, возводили завалы и минировали пути своего отхода. К исходу дня 20 сентября 1944 года в районе северо-западной оконечности Чудского озера встретились войска Ленинградского фронта: 2-я ударная и 8-я армии. Первыми в Таллин ворвались части 8-го эстонского стрелкового корпуса, входившего в состав 8-й армии. Им командовал генерал-лейтенант Лембит Пэрн. Начав наступление на эстонскую столицу 21 сентября, его части прошли за сутки свыше 100 километров. Корпусу удалось захватить в Таллине 25 самолетов, 185 орудий, 230 автомашин, а в порту – 15 морских судов, на которых находились советские военнопленные и гражданское население, подготовленное к отправке в Германию. Лейтенант Йоханнес Лумисте и ефрейтор Эльмар Нагельман из 354-го полка 8-го эстонского стрелкового корпуса подняли красный флаг на башне "Длинный Герман" в Таллине 22 сентября 1944 года. Следом за освобождением Таллина 2-й ударной армии Ленинградского фронта была поставлена задача выдвинуться на Пярну с целью полностью очистить побережье и овладеть городом к 25 сентября. Уже утром 23 сентября 1944 года воины 1-й отдельной танковой бригады ворвались в город Пярну и захватили его. Противник оказывал упорное сопротивление, особенно на рубежах многочисленных речек. В то же время войска 8-й армии продолжали вести очистку Финского залива от мелких групп противника. Одной из основных целей Таллинской наступательной, помимо освобождения столицы Эстонии и разгрома нарвской группировки немецко-фашистских войск, было изгнание вражеского флота из Финского залива. Воины Краснознаменного Балтийского флота обеспечивали действия советских войск со стороны Финского залива и Чудского озера. В результате наступления значительно расширилась операционная зона флота, он получил возможность перенести боевые действия в Балтийское море. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Таллин, были представлены к присвоению наименования "Таллинских" и к награждению орденами. Герои-освободители О беспримерном героизме, самоотверженности и отваге бойцов и офицеров Красной армии рассказывают наградные документы, представленные в разделе на сайте Минобороны России. Как указано в наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза летчику минно-торпедной авиационной дивизии лейтенанту Михаилу Борисову, за четыре месяца, начиная с середины августа 1944 года, он совершил 17 боевых вылетов на уничтожение кораблей противника в Балтийском море, Рижском заливе и порту Либава, потопив при этом пять немецких кораблей общим водоизмещением 44 тысячи тонн. Командир звена 807-го штурмового авиационного Севастопольского полка лейтенант Яков Ляхов – участник боев за Никополь, Крым, Севастополь и Советскую Прибалтику. Совершил 153 успешных боевых вылета на самолете Ил-2, из них 25 раз водил в бой группы штурмовиков. За проявленные отвагу и героизм Ляхов награжден тремя орденами Красного Знамени и медалью "За отвагу". Пятнадцатого сентября 1944 года ведущий группы из шести Ил-2 Ляхов штурмовал с воздуха немецкую автомобильную колонну. Несмотря на сильный обстрел противника он сделал пять заходов и уничтожил группой автомашину, цистерну и повредил до пяти единиц транспорта. Семнадцатого сентября 1944 года лейтенанту Ляхову было приказано с группой штурмовиков нанести удар по скоплению автомашин противника. После выхода с атаки самолет командира звена был атакован двумя немецкими Фокке-Вульф ФВ-190. Самолет лейтенанта Ляхова объяло пламя. Из последних сил он направил горящий Ил-2 на скопление артиллерии противника, при этом сам погиб смертью храбрых. Младший лейтенант Алексей Неводин, командир танка Т-34 отдельной танковой Ленинградской бригады, в боях за освобождение Эстонии от немецких захватчиков, действуя в составе 1-й роты 1-го танкового батальона, участвовал в прорыве укрепленной полосы обороны противника севернее города Тарту. Водил танк в атаки на населенные пункты Плакси, Пенди, Б. Локати, Сахкаппу, Савикода, Вэснэри. Участвуя в разведке на населенный пункт Пенди, младший лейтенант А.А. Неводин выявил три огневые точки противника, преграждавшие огнем дорогу танкам Красной Армии. Выстрелом из своего танка Алексей Неводин уничтожил одну из огневых точек, но после прямого попадания из другой немецкой пушки боевая машина Неводина была подожжена. Сам он погиб. За смелость и отвагу, проявленные в боях за Родину, командир танка Неводин был награжден орденом Отечественной войны I степени (посмертно). Командир 1-й отдельной Краснознаменной Ленинградской танковой бригады Полковник Виктор Проценко в ходе боев за освобождение Эстонской ССР проявил себя смелым, решительным и образованным командиром, способным решать самые сложные стратегические задачи. Капитан 1 ранга Федор Яковлев, получив назначение на должность коменданта Таллина 23 сентября 1944 года, обеспечил в городе полную ликвидацию минной опасности. Он лично участвовал в разминировании ряда домов и предприятий, обезвредил около 140 тонн взрывчатки, заложенной немецко-фашистскими захватчиками при отступлении. Двадцать второго сентября 1947 года в честь солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за Таллин, в центре столицы Эстонии был сооружен Мемориальный комплекс, центральной частью которого стала бронзовая скульптура красноармейца, скорбящего по боевым товарищам, отдавшим свои жизни за освобождение города. В 2007 году знаменитый Бронзовый солдат, несмотря на многочисленные протесты местных жителей, был демонтирован по решению эстонских властей и перенесён из центра города на военное кладбище Таллина.

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в мире, таллин, эстония, россия, лаврентий берия