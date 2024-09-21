https://ria.ru/20240921/dokazatelstva-1973943856.html

Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен

Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен - РИА Новости, 21.09.2024

Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен

Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:43

2024-09-21T01:43

2024-09-21T01:45

происшествия

россия

сергей удальцов*

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.Ранее Удальцову* продлили срок ареста до 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Удальцов* подчеркнул, что вину не признает.Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240918/udaltsov-1973442988.html

https://ria.ru/20240320/prigovor-1934555513.html

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происшествия, россия, сергей удальцов*