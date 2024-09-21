https://ria.ru/20240921/dokazatelstva-1973943856.html
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен - РИА Новости, 21.09.2024
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен
Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T01:43
2024-09-21T01:43
2024-09-21T01:45
происшествия
россия
сергей удальцов*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920979542_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_21cff7886ec1e884fc2578c9a6586cf0.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.Ранее Удальцову* продлили срок ареста до 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Удальцов* подчеркнул, что вину не признает.Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240918/udaltsov-1973442988.html
https://ria.ru/20240320/prigovor-1934555513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920979542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65f9b35bdf832643f0dd975f62450764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сергей удальцов*
Происшествия, Россия, Сергей Удальцов*
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен
Сбор доказательств по делу лидера "Левого фронта" Удальцова еще не завершен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.
Ранее Удальцову* продлили срок ареста до 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Удальцов* подчеркнул, что вину не признает.
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы
за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России
.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг
внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.