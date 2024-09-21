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Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен - РИА Новости, 21.09.2024
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01:43 21.09.2024 (обновлено: 01:45 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/dokazatelstva-1973943856.html
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен - РИА Новости, 21.09.2024
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен
Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T01:43
2024-09-21T01:45
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.Ранее Удальцову* продлили срок ареста до 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Удальцов* подчеркнул, что вину не признает.Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240918/udaltsov-1973442988.html
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происшествия, россия, сергей удальцов*
Происшествия, Россия, Сергей Удальцов*
Сбор доказательств по делу главы "Левого фронта" Удальцова* еще не завершен

Сбор доказательств по делу лидера "Левого фронта" Удальцова еще не завершен

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбор доказательств по уголовному делу лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*, обвиняемого в оправдании терроризма, не завершен, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Следствие продолжает сбор доказательств по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.
Ранее Удальцову* продлили срок ареста до 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как заявляла защита политика, со всех адвокатов взяли подписку о неразглашении.
Политик же рассказал журналистам, что его обвиняют в размещении постов "в поддержку ребят из Уфы" - участников "марксистского кружка", которых арестовали по делу о создании террористического сообщества. Удальцов* подчеркнул, что вину не признает.
Сергей Удальцов* - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Мосгорсуд оставил Удальцова* под арестом
18 сентября, 16:03
Удальцов* – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России.
Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
Сергей Удальцов* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Суд признал арест Удальцова* по делу об оправдании терроризма законным
20 марта, 19:38
 
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