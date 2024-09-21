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В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь" - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/dnr-1974036049.html
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь" - РИА Новости, 21.09.2024
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"
Удары нанесены в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово на подконтрольной ВСУ части ДНР, где находилась украинская техника и... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:54
2024-09-21T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удары нанесены в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово на подконтрольной ВСУ части ДНР, где находилась украинская техника и боекомплекты, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетало в Курахово очень хорошо, в том числе ФАБами. В направлении завода "Электросталь", где в арматурном цеху бандеровцы прятали часть своей техники, в центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240906/obstrel-1970961779.html
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в мире, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"

Подполье заявило об ударах в направлении завода "Электросталь" в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСитуация в зоне СВО
Ситуация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удары нанесены в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово на подконтрольной ВСУ части ДНР, где находилась украинская техника и боекомплекты, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетало в Курахово очень хорошо, в том числе ФАБами. В направлении завода "Электросталь", где в арматурном цеху бандеровцы прятали часть своей техники, в центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы", - сообщил Лебедев.
Боевая работа РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Российские войска нанесли массированный удар по ВСУ под Краматорском
6 сентября, 07:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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