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В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь" - РИА Новости, 21.09.2024
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"
Удары нанесены в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово на подконтрольной ВСУ части ДНР, где находилась украинская техника и... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:54
2024-09-21T21:54
2024-09-21T21:54
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удары нанесены в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово на подконтрольной ВСУ части ДНР, где находилась украинская техника и боекомплекты, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетало в Курахово очень хорошо, в том числе ФАБами. В направлении завода "Электросталь", где в арматурном цеху бандеровцы прятали часть своей техники, в центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы", - сообщил Лебедев.
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в мире, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"
Подполье заявило об ударах в направлении завода "Электросталь" в ДНР