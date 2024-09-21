https://ria.ru/20240921/dnr-1974036049.html

В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"

В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь" - РИА Новости, 21.09.2024

В подполье сообщили об ударах в направлении завода "Электросталь"

Удары нанесены в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово на подконтрольной ВСУ части ДНР, где находилась украинская техника и... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T21:54

2024-09-21T21:54

2024-09-21T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548615_158:0:3052:1628_1920x0_80_0_0_28a265552263d3e91acf623191dc7de5.jpg

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удары нанесены в направлении завода "Электросталь" в населенном пункте Курахово на подконтрольной ВСУ части ДНР, где находилась украинская техника и боекомплекты, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетало в Курахово очень хорошо, в том числе ФАБами. В направлении завода "Электросталь", где в арматурном цеху бандеровцы прятали часть своей техники, в центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240906/obstrel-1970961779.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины