https://ria.ru/20240921/dnr-1973939918.html

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 128 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:27

2024-09-21T00:27

2024-09-21T00:27

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 128 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок семь вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Тридцать девять обстрелов - на горловском направлении. Всего выпущено 128 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Согласно информации представительства, поступили сведения о гибели трех и ранении пятнадцати гражданских лиц, в том числе четырех подростков. В предыдущие сутки было зафиксировано 23 обстрела.

https://ria.ru/20240921/kharkov-1973939662.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия