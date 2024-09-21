США могут вывести конфликт на Украине на ядерный уровень, заявил офицер
Дэвис: США своими действиями выводят конфликт на Украине на ядерный уровень
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Соединенные штаты своими действиями выводят конфликт на Украине на ядерный уровень, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Это война, которую нельзя выиграть, но которая может только обостриться. Она даже может дорасти до ядерного уровня. Я просто возмущен и поражен тем, как мы (американцы. — Прим. ред.) продолжаем думать, что никогда не заплатим за это цену, и нас не волнует, что от этого пострадали сотни тысяч украинцев, лишь бы нанести какой-то урон России", — сказал Дэвис.
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Как отметил офицер, план Запада уже терпит крах, поскольку в последние годы общая мощь России только увеличилась.
"Россия отнюдь не слабее, чем была раньше. Теперь она стала только более сильной в военном, экономическом и всеобщем плане", — резюмировал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.