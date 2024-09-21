https://ria.ru/20240921/deti-1974017934.html

В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после пельменей

В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после пельменей - РИА Новости, 21.09.2024

В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после пельменей

В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после того, как съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка, сообщает... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T18:35

2024-09-21T18:35

2024-09-21T23:29

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974019011_0:339:720:744_1920x0_80_0_0_b3f951b9d9b47396bcac366b25228baa.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после того, как съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка, сообщает местное управление СК России.По данным следствия, в селе проживала семья с четырьмя детьми: шести, 11, 12 и 13 лет. В субботу у всех ее членов появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 (15:00 мск) они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице."Накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Родители и двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

красноярский край

россия

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)