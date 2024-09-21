В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после пельменей
В Красноярском крае 2 детей умерли от пищевого отравления пельменями и курицей
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramСотрудник СК России на месте происшествия, в доме, где двое детей умерли от пищевого отравления, в Назаровском районе Красноярского края
Сотрудник СК России на месте происшествия, в доме, где двое детей умерли от пищевого отравления, в Назаровском районе Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после того, как съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка, сообщает местное управление СК России.
По данным следствия, в селе проживала семья с четырьмя детьми: шести, 11, 12 и 13 лет. В субботу у всех ее членов появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 (15:00 мск) они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.
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"Накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.
Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Родители и двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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