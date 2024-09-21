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Священник дал совет родителям по воспитанию детей - РИА Новости, 21.09.2024
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03:05 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/deti-1973945617.html
Священник дал совет родителям по воспитанию детей
Священник дал совет родителям по воспитанию детей - РИА Новости, 21.09.2024
Священник дал совет родителям по воспитанию детей
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который встречают в Русской православной церкви в субботу, напоминает родителям, что они не должны быть... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T03:05
2024-09-21T03:05
общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который встречают в Русской православной церкви в субботу, напоминает родителям, что они не должны быть "собственниками" своих детей, ведь дети - живая душа и дар Бога, воспитать ребенка нужно как самостоятельную личность, а не "для себя", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. В Русской церкви 21 сентября встречают Рождество Пресвятой Богородицы – дата праздника непреходящая. В Евангелии нет данных об этом событии, но из церковного Предания следует, что родители Богородицы – святые Иоаким и Анна – долго не моги зачать ребенка, но по молитвам к Богу уже в преклонном возрасте им это удалось. В благодарность, по традиции, они посвятили первенца Богу – с 3 лет Мария воспитывалась в специальном заведении для девочек при Иерусалимском храме. Отец Богородицы Иоаким – из рода царя Давида. Анна была дочерью священника. А священниками в древнем Израиле могли стать только представители рода Аарона – брата ветхозаветного пророка Моисея, через которого, по преданию, Бог даровал народу Израиля десять заповедей. "Мы не знаем, в каком году родилась Богородица. Но точно известно, что она была молодой мамой и родила Иисуса Христа, когда ей еще не было 20 лет. Следовательно, сама Богородица родилась во втором десятилетии до Рождества Христова", - сказал Козлов. Также неизвестно, продолжил священник, сколько лет было родителям Богородицы, когда она появилась на свет, но "церковное Предание говорит, что святые Иоаким и Анна были в таком возрасте, когда естественного деторождения ожидать было невозможно". "И несмотря на то, что Мария была очень долгожданным ребенком, у них не было родительской жадности. Понимая, что она дар от Бога, они не хотели как бы "захватить" её, сделать своей собственностью, воспитать "для себя" - это важный урок от святых Иоакима и Анны, которым в наше время верующие молятся и о добром устроении семьи и даровании Богом детей, когда этого долго не происходит. Важно понимать, что ребенок - Божий дар, человек перед Богом, живая душа, данная Богом, и детей нужно вырастить перед Богом как самостоятельную личность, а не держать как собственность при себе", - подчеркнул отец Максим. Он также напомнил, что праздник Рождества Пресвятой Богородицы неслучайно первый в начавшемся 14 сентября церковном году, "ведь с рождения той, которой предстоит стать матерью воплотившегося Сына Божия, и начинается предыстория Нового Завета". "Современники считали, что главные события происходят в Риме, главными "ньюсмейкерами" были совсем другие люди, на повестке - гражданские войны и вообще катаклизмы в Римской империи. А мы, христиане, верим, что главное происходило совсем неприметным образом в частной жизни "маленьких" людей. С рождения Пресвятой Богородицы начинается главный переворот человеческой истории - и это нам на все века напоминание об ответственности за собственную жизнь и последствия выборов, которые мы делаем - и неважно, большой вы человек или маленький", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240920/kotyakov-1973840136.html
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общество, русская православная церковь
Общество, Русская православная церковь
Священник дал совет родителям по воспитанию детей

Протоиерей Козлов: родителям не стоит воспитывать детей "для себя"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке в Москве
Люди отдыхают в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, который встречают в Русской православной церкви в субботу, напоминает родителям, что они не должны быть "собственниками" своих детей, ведь дети - живая душа и дар Бога, воспитать ребенка нужно как самостоятельную личность, а не "для себя", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В Русской церкви 21 сентября встречают Рождество Пресвятой Богородицы – дата праздника непреходящая. В Евангелии нет данных об этом событии, но из церковного Предания следует, что родители Богородицы – святые Иоаким и Анна – долго не моги зачать ребенка, но по молитвам к Богу уже в преклонном возрасте им это удалось. В благодарность, по традиции, они посвятили первенца Богу – с 3 лет Мария воспитывалась в специальном заведении для девочек при Иерусалимском храме. Отец Богородицы Иоаким – из рода царя Давида. Анна была дочерью священника. А священниками в древнем Израиле могли стать только представители рода Аарона – брата ветхозаветного пророка Моисея, через которого, по преданию, Бог даровал народу Израиля десять заповедей.
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"Мы не знаем, в каком году родилась Богородица. Но точно известно, что она была молодой мамой и родила Иисуса Христа, когда ей еще не было 20 лет. Следовательно, сама Богородица родилась во втором десятилетии до Рождества Христова", - сказал Козлов.
Также неизвестно, продолжил священник, сколько лет было родителям Богородицы, когда она появилась на свет, но "церковное Предание говорит, что святые Иоаким и Анна были в таком возрасте, когда естественного деторождения ожидать было невозможно".
"И несмотря на то, что Мария была очень долгожданным ребенком, у них не было родительской жадности. Понимая, что она дар от Бога, они не хотели как бы "захватить" её, сделать своей собственностью, воспитать "для себя" - это важный урок от святых Иоакима и Анны, которым в наше время верующие молятся и о добром устроении семьи и даровании Богом детей, когда этого долго не происходит. Важно понимать, что ребенок - Божий дар, человек перед Богом, живая душа, данная Богом, и детей нужно вырастить перед Богом как самостоятельную личность, а не держать как собственность при себе", - подчеркнул отец Максим.
Он также напомнил, что праздник Рождества Пресвятой Богородицы неслучайно первый в начавшемся 14 сентября церковном году, "ведь с рождения той, которой предстоит стать матерью воплотившегося Сына Божия, и начинается предыстория Нового Завета".
"Современники считали, что главные события происходят в Риме, главными "ньюсмейкерами" были совсем другие люди, на повестке - гражданские войны и вообще катаклизмы в Римской империи. А мы, христиане, верим, что главное происходило совсем неприметным образом в частной жизни "маленьких" людей. С рождения Пресвятой Богородицы начинается главный переворот человеческой истории - и это нам на все века напоминание об ответственности за собственную жизнь и последствия выборов, которые мы делаем - и неважно, большой вы человек или маленький", - заключил собеседник агентства.
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