https://ria.ru/20240921/delo-1973998449.html

В Подмосковье возбудили дело против водителя, привязавшего к машине собак

В Подмосковье возбудили дело против водителя, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 21.09.2024

В Подмосковье возбудили дело против водителя, привязавшего к машине собак

В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:30

2024-09-21T15:30

2024-09-21T16:26

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ирина волк

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. На днях в соцсетях появилась видеозапись, на которой автомобиль едет с двумя привязанными к нему животными в одном из микрорайонов Мытищ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными"). <...> Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Мытищинская городская прокуратура", — говорится в заявлении.Как указала официальный представитель МВД России Ирина Волк, водителя задержали, им оказался 50-летний местный житель.

https://ria.ru/20240613/delo-1952711994.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ирина волк