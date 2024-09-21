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В Подмосковье возбудили дело против водителя, привязавшего к машине собак
В Подмосковье возбудили дело против водителя, привязавшего к машине собак - РИА Новости, 21.09.2024
В Подмосковье возбудили дело против водителя, привязавшего к машине собак
В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:30
2024-09-21T15:30
2024-09-21T16:26
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Подмосковье возбудили уголовное дело против мужчины, который ездил на машине, привязав к ней двух собак, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. На днях в соцсетях появилась видеозапись, на которой автомобиль едет с двумя привязанными к нему животными в одном из микрорайонов Мытищ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными"). <...> Надзор за ходом и результатами расследования обеспечивает Мытищинская городская прокуратура", — говорится в заявлении.Как указала официальный представитель МВД России Ирина Волк, водителя задержали, им оказался 50-летний местный житель.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ирина волк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ирина Волк
В Подмосковье возбудили дело против водителя, привязавшего к машине собак
В Мытищах возбудили уголовное дело против водителя, привязавшего к авто 2 собак