Против украинских боевиков и наемников в Курской области завели дела
СК: против боевиков ВСУ и наемников в Курской области завели 2 уголовных дела
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два уголовных дела возбуждены в отношении украинских боевиков и иностранных наемников, причастных к преступлениям против жителей Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.
"Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении участников вооруженных формирований Украины из состава оперативно-тактического управления "Северск", 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований, возбуждены два уголовных дела по факту совершения ими преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
По данным СК, в начале августа 2024 года участники ВФУ и иностранных наемнических формирований, совершили обстрел из артиллерийских орудий, вооружения танков и боевых бронированных машин, а также подрывы при помощи беспилотных летательных аппаратов с прикрепленными взрывными устройствами, жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры с находящимися в них людьми, а также легковых автомобилей в городе Судже Курской области. В результате указанных противоправных действий не менее чем двум гражданским лицам причинена смерть.
Кроме того, в середине сентября 2024 года боевики перечисленных подразделений аналогичным способом совершили обстрелы жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры с находящимися в них людьми, расположенными в г. Рыльске и других населенных пунктах Рыльского района Курской области. Также осуществили дистанционное минирование объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детских образовательных учреждений, противопехотными минами.
Россия заставит всех заплатить по счетам
Вчера, 08:00
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00