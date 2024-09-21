https://ria.ru/20240921/debaty-1974039357.html

Трамп заявил о проблеме с новыми дебатами с Харрис

Трамп заявил о проблеме с новыми дебатами с Харрис - РИА Новости, 21.09.2024

Трамп заявил о проблеме с новыми дебатами с Харрис

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что уже слишком поздно проводить новые дебаты с его соперницей на предстоящих выборах главы государства... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T22:41

2024-09-21T22:41

2024-09-21T22:41

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что уже слишком поздно проводить новые дебаты с его соперницей на предстоящих выборах главы государства Камалой Харрис. "Проблема с новыми дебатами в том, что уже слишком поздно. Голосование уже началось. У нее был шанс провести их с Fox, который приглашал нас, и я ждал", - заявил он на встрече со сторонниками в штате Северная Каролина. По мнению Трампа, Харрис стремится к новому раунду дебатов, поскольку сильно проигрывает экс-президенту. Ранее в субботу вице-президент США Камала Харрис согласилась на проведение вторых дебатов Трампом в рамках их предвыборной борьбы за пост президента Соединенных Штатов, приняв приглашение телеканала CNN на 23 октября. Как указала глава избирательной кампании Харрис Джен Диллон в отдельно опубликованном заявлении, у Трампа не должно быть проблем с одобрением дебатов на площадке CNN. Ранее оба соперника уже встречались на сцене в Филадельфии в рамках дебатов, организованных телеканалом ABC News. По итогам той дуэли Харрис смогла одолеть Трампа согласно проведенным опросам. После этого Трамп не признал проигрыша, заявив, что это были его лучшие дебаты, однако отказался от нового раунда. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240915/amerika-1972704745.html

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в мире, сша, северная каролина, филадельфия, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024