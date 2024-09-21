https://ria.ru/20240921/comedy-1973986851.html

Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club

Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club - РИА Новости, 21.09.2024

Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что начинают новый, 20-й сезон. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:37

2024-09-21T13:37

2024-09-21T15:22

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что начинают новый, 20-й сезон. "Сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Камеди-клаб закрывается. Прощай, старый Камеди-клаб! И здравствуй, новый, 20-й сезон Камеди-клаб", - сказали в начале выпуска Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля. В свою очередь, генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян особенно отметил в новом выпуске работу авторов и креативных продюсеров. "Их за эти 20 лет было очень и очень много, и они продолжают удивлять и обещают, что будут удивлять и дальше", - сказал он. Позднее Харламов в своем Telegram-канале пояснил, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. "Всё, что происходило - это просто новый этап в развитии нашего проекта… Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне", - написал Харламов. По его словам, шоу всегда развивалось и адаптировалось "к новому времени". "Comedy Club - это живая, развивающаяся платформа, и мы, как всегда, готовы удивлять вас новыми идеями и форматами. Мы растём вместе с вами и для вас", - добавил Харламов. В четверг пресс-служба телеканала ТНТ сообщила РИА Новости, что развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается, последний выпуск выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.

https://ria.ru/20240415/shou-1940274332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гарик харламов (игорь), павел воля, россия