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Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club - РИА Новости, 21.09.2024
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Шоубиз
 
13:37 21.09.2024 (обновлено: 15:22 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/comedy-1973986851.html
Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club
Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club - РИА Новости, 21.09.2024
Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club
Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что начинают новый, 20-й сезон. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:37
2024-09-21T15:22
шоубиз
гарик харламов (игорь)
павел воля
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что начинают новый, 20-й сезон. "Сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Камеди-клаб закрывается. Прощай, старый Камеди-клаб! И здравствуй, новый, 20-й сезон Камеди-клаб", - сказали в начале выпуска Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля. В свою очередь, генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян особенно отметил в новом выпуске работу авторов и креативных продюсеров. "Их за эти 20 лет было очень и очень много, и они продолжают удивлять и обещают, что будут удивлять и дальше", - сказал он. Позднее Харламов в своем Telegram-канале пояснил, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. "Всё, что происходило - это просто новый этап в развитии нашего проекта… Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне", - написал Харламов. По его словам, шоу всегда развивалось и адаптировалось "к новому времени". "Comedy Club - это живая, развивающаяся платформа, и мы, как всегда, готовы удивлять вас новыми идеями и форматами. Мы растём вместе с вами и для вас", - добавил Харламов. В четверг пресс-служба телеканала ТНТ сообщила РИА Новости, что развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается, последний выпуск выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.
https://ria.ru/20240415/shou-1940274332.html
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гарик харламов (игорь), павел воля, россия
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Павел Воля, Россия
Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club

Харламов и Воля опровергли сообщения о закрытии Comedy Club и начали новый сезон

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк Гарик Харламов
 Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Гарик Харламов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли закрытие программы, сообщив, что начинают новый, 20-й сезон.
«
"Сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Камеди-клаб закрывается. Прощай, старый Камеди-клаб! И здравствуй, новый, 20-й сезон Камеди-клаб", - сказали в начале выпуска Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля.
В свою очередь, генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян особенно отметил в новом выпуске работу авторов и креативных продюсеров.
"Их за эти 20 лет было очень и очень много, и они продолжают удивлять и обещают, что будут удивлять и дальше", - сказал он.
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Позднее Харламов в своем Telegram-канале пояснил, что никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется.
"Всё, что происходило - это просто новый этап в развитии нашего проекта… Да, прошедший этап подошел к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне", - написал Харламов.
По его словам, шоу всегда развивалось и адаптировалось "к новому времени".
«
"Comedy Club - это живая, развивающаяся платформа, и мы, как всегда, готовы удивлять вас новыми идеями и форматами. Мы растём вместе с вами и для вас", - добавил Харламов.
В четверг пресс-служба телеканала ТНТ сообщила РИА Новости, что развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило 19 лет, закрывается, последний выпуск выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.
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