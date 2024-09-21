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В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 21.09.2024 (обновлено: 21:06 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/chs-1974018319.html
В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024
В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:39
2024-09-21T21:06
специальная военная операция на украине
тихорецкий район
происшествия
тихорецк
вениамин кондратьев
краснодарский край
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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения вопросов, связанных с происшествием. Сейчас населению ничего не угрожает", — написал он.Как отметил глава региона, для создания более комфортных условий жителей перевезли из ПВР в гостиницы: в Тихорецком районе разместили 62 человека, а в Выселковском — 39. Дли них предусмотрены психологическая и медицинская помощь, а также горячее питание.Остальные уехали к родственникам, добавил Кондратьев.В субботу утром губернатор сообщил, что Тихорецкий район подвергся атаке украинских беспилотников. Средства ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация. Власти приняли решение провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Всего вывезли 1,2 тысячи человек, большинство разместились у друзей и родственников.
https://ria.ru/20240921/kuban-1973964577.html
тихорецкий район
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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
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тихорецкий район, происшествия, тихорецк, вениамин кондратьев, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Тихорецкий район, Происшествия, Тихорецк, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Кондратьев: в Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПункт временного размещения для жителей Тихорецкого района
Пункт временного размещения для жителей Тихорецкого района - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Пункт временного размещения для жителей Тихорецкого района
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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения вопросов, связанных с происшествием. Сейчас населению ничего не угрожает", — написал он.
Как отметил глава региона, для создания более комфортных условий жителей перевезли из ПВР в гостиницы: в Тихорецком районе разместили 62 человека, а в Выселковском — 39. Дли них предусмотрены психологическая и медицинская помощь, а также горячее питание.
Остальные уехали к родственникам, добавил Кондратьев.
В субботу утром губернатор сообщил, что Тихорецкий район подвергся атаке украинских беспилотников. Средства ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация.

По данным Минобороны, минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России более сотни украинских БПЛА, из них 18 — над Краснодарским краем.

Власти приняли решение провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Всего вывезли 1,2 тысячи человек, большинство разместились у друзей и родственников.
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Специальная военная операция на УкраинеТихорецкий районПроисшествияТихорецкВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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