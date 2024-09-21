https://ria.ru/20240921/chs-1974018319.html

В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024

В Тихорецком районе на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T18:39

2024-09-21T18:39

2024-09-21T21:06

специальная военная операция на украине

тихорецкий район

происшествия

тихорецк

вениамин кондратьев

краснодарский край

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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости. В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим ЧС для организации помощи населению, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения вопросов, связанных с происшествием. Сейчас населению ничего не угрожает", — написал он.Как отметил глава региона, для создания более комфортных условий жителей перевезли из ПВР в гостиницы: в Тихорецком районе разместили 62 человека, а в Выселковском — 39. Дли них предусмотрены психологическая и медицинская помощь, а также горячее питание.Остальные уехали к родственникам, добавил Кондратьев.В субботу утром губернатор сообщил, что Тихорецкий район подвергся атаке украинских беспилотников. Средства ПВО и РЭБ сбили два дрона, но из-за падения их обломков возник пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, началась детонация. Власти приняли решение провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. Всего вывезли 1,2 тысячи человек, большинство разместились у друзей и родственников.

https://ria.ru/20240921/kuban-1973964577.html

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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района 2024-09-21T18:39 true PT0M54S

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тихорецкий район, происшествия, тихорецк, вениамин кондратьев, краснодарский край