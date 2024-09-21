https://ria.ru/20240921/cheljabinsk-1973983376.html
В Челябинске две школы перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии
В Челябинске две школы перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии - РИА Новости, 21.09.2024
В Челябинске две школы перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии
Две школы Челябинска перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости пневмонией, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:55
2024-09-21T12:55
2024-09-21T15:46
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен - РИА Новости. Две школы Челябинска перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости пневмонией, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. По данным пресс-службы, школы переходят на дистанционный формат в соответствии с предписанием управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, это противоэпидемические меры. "В настоящий момент в школе №121 Челябинска занятия проводятся по дистанционной форме обучения, также с 20 по 29 сентября на такую форму обучения была переведена школа №105 г. Челябинска", - рассказали в пресс-службе в ответ на запрос о переходе школ на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости пневмонией.
https://ria.ru/20240908/pnevmoniya-1971455965.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинск, челябинская область, здоровье - общество, образование - общество
Челябинск, Челябинская область, Здоровье - Общество, Образование - Общество
В Челябинске две школы перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии
В Челябинске школы №121 и №105 перешли на дистанционное обучение из-за пневмонии