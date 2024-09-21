https://ria.ru/20240921/budapesht-1973941139.html

Будапешт ожидает пик крупнейшего за 11 лет наводнения

Будапешт ожидает пик крупнейшего за 11 лет наводнения - РИА Новости, 21.09.2024

Будапешт ожидает пик крупнейшего за 11 лет наводнения

Венгерскую столицу в субботу ожидает пик наводнения, прогнозируемый уровень Дуная в центре Будапешта составит около 8,5 метров при обычной высоте 3,5 метра,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:47

2024-09-21T00:47

2024-09-21T02:15

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наводнения в европе в 2024 году

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БУДАПЕШТ, 21 сен — РИА Новости. Венгерскую столицу в субботу ожидает пик наводнения, прогнозируемый уровень Дуная в центре Будапешта составит около 8,5 метров при обычной высоте 3,5 метра, сильнее река разливалась только в 2013 году, почти достигнув девяти метров. Премьер-министр Виктор Орбан объявил о критическом этапе наводнения в Венгрии в среду, хотя уже с выходных нижние набережные Дуная в центре города были закрыты, а в северной части Будапешта начались работы по подготовке к разливу реки. В центре Будапешта с четверга бульвары на нижних набережных превратились в острова, доступ к пристаням прогулочных катеров стал невозможен, под воду ушли скамейки, дорожные знаки, мемориал жертвам Холокоста "Туфли на набережной Дуная", с каждым днем все меньше становились видны фонарные столбы и светофоры. Власти города закрыли проход и проезд на остров Маргит на Дунае в центре города, где нет жилых домов, но есть представляющие архитектурную ценность здания гостиниц и спортивных комплексов, а также развалины монастыря XIII века, по периметру остров обложен мешками с песком. С пятницы поезда метро не останавливаются на станции, вестибюль которой находится напротив здания венгерского парламента с противоположной стороны реки. По словам Орбана, если прогнозы оправдаются и в ближайшие дни не будет сильных осадков, то уже в следующий четверг "можно будет повесить резиновые сапоги на гвоздь". Венгерский премьер из-за наводнения отменил все международные дела, в том числе речь в Европарламенте, где он должен был представлять программу венгерского председательства в ЕС. Ранее в июне в результате паводков уровень Дуная в Будапеште поднимался до 670 сантиметров, таким образом немного затоплены были нижние набережные в центре города, высота которых 6,5 метра. До такого же уровня Дунай в Будапеште поднимался в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240919/polsha-1973719123.html

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в мире, будапешт, венгрия, виктор орбан, европарламент, евросоюз, наводнения в европе в 2024 году