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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще 16 беспилотников
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще 16 беспилотников - РИА Новости, 21.09.2024
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще 16 беспилотников
Еще 16 украинских беспилотников уничтожили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T04:14
2024-09-21T04:14
2024-09-21T04:20
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Еще 16 украинских беспилотников уничтожили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны", — написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.Ранее губернатор сообщил о ликвидации двух беспилотников самолетного типа в небе над регионом.
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брянская область, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще 16 беспилотников
Богомаз: над Брянской областью уничтожены еще 16 украинских беспилотников