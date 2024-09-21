https://ria.ru/20240921/bpla-1973947778.html

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще 16 беспилотников

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще 16 беспилотников - РИА Новости, 21.09.2024

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении еще 16 беспилотников

Еще 16 украинских беспилотников уничтожили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:14

2024-09-21T04:14

2024-09-21T04:20

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Еще 16 украинских беспилотников уничтожили в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны", — написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.Ранее губернатор сообщил о ликвидации двух беспилотников самолетного типа в небе над регионом.

https://ria.ru/20240921/eskobar-1973942962.html

брянская область

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2024

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брянская область, александр богомаз